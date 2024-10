Porsche, nuova livrea metallizzata per la Gen3 Evo. La casa di Stoccarda punta al tris nella Stagione 11

La monoposto Porsche 99X Electric Gen3 Evo per le stagioni 11 (che scatta a San Paolo, in Brasile, il 7 dicembre) e 12 della Formula E sarà caratterizzata delle tinte metallizzate “purple Sky” e “Shade green”, ossia viola cielo e sfumature di verde. Il costruttore tedesco che ha vinto gli ultimi due titoli individuali consecutivi con Jake Dennis della scuderia cliente Andretti nella rassegna numero 9 e con il pilota ufficiale Pascal Wehrlein in quella che si è conclusa in luglio a Londra ha deciso di cambiare radicalmente livrea.

Non si tratta, in realtà, di una novità assoluta perché già a Città del Messico, all'esordio della decima stagione, la Tag Heuer Porsche aveva corso con bolidi dai colori inediti (il secondo era e sarà ancora guidato da Antonio Felix da Costa). Erano stati scelti per anticipare il debutto della nuova Taycan Turbo GT e richiamano la tinta della nuova divisa da trasferta della nazionale tedesca di calcio, poi sfoggiata anche agli europei ospitati quest'estate in Germania. Orgoglioso di partire con il numero 1, Wehrlein trova che la nuova monoposto «fantastica»: «Dato che mi piacciono i colori, ho voluto così anche il mio casco», ha detto.

I bolidi elettrici sono stati svelati con un filmato (parte delle immagini si riferiscono al circuito di Palma de Maiorca, in Spagna, dove lo scorso anno “Il Messaggero” aveva anche guidato la monoposto Gen2) interpretato anche da Bruno Correia, il portoghese sotto contratto con Porsche per lo sviluppo nonché il pilota della Safety Car del campionato, la Taycan Turbo GT. Tra gli aggiornamenti permessi dal regolamento ci sono l'utilizzo del motore anteriore anche per la trazione, per il momento solo in qualifica, partenza e durante l'Attack Mode (fino a 476 Cv), gli pneumatici Hankook con maggiore aderenza e l'ala anteriore modificata.

Le tinte scelte dal costruttore tedesco sostituiscono quelle impiegate sulla livrea degli ultimi campionati, cioè una combinazione tra nero, bianco e rosso. Il viola e le sfumature di verde testimoniano «il trasferimento di tecnologia dagli sport motoristici alla produzione in serie». L'evoluzione cromatica rappresenta anche l'elettrificazione e lo «spirito pionieristico di Porsche»: perché «nella avanzata Formula E, la forza innovativa dell'azienda deve essere espressa anche visivamente».