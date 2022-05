Porsche in passerella a Berlino con l'italo svizzera Simona De Silvestro al volante della monoposto di FE

BERLINO - “Sfilata” tedesca per la Porsche a Berlino alla vigilia dei due ePrix dell'ottava stagione della Formula E che si corrono sabato e domenica (i semafori si spengono poco dopo le 15 in entrambi i giorni). Il costruttore di Zuffenhausen, che a fine stagione rimarrà anche il solo a rappresentare la Germania nel circuito elettrico (Audi e Bmw hanno già lasciato e Mercedes lo farà a fine campionato), ha mandato in passerella addirittura due vetture.

La monoposto da competizione abitualmente guidata da Andrè Lotterer e Pascal Wehrlein è stata affidata alla collaudatrice Simona De Silvestro, la 33enne pilota elvetica con passaporto anche italiano sotto contratto con la Porsche che è stata la prima donna a conquistare punti nella Formula E. L'altra vettura che ha girato per le strade di Berlino è stata la Safety Car del campionato, ossia la Taycan Turbo S, al cui volante c'era come sempre il portoghese Bruno Correia.

Scortate dalla Polizia, le due elettriche Porsche hanno percorso alcuni chilometri di strada, fra i luoghi simbolo della capitale tedesca: da Alexanderplatz a Potsdamer Platz passando dalla porta di Brandeburgo, luogo al quale si riferisce anche lo scatto. Il giro “fuori circuito” (gli ePrix, ad eccezione di quello del 2016 che aveva coinvolto Karl Marx Allee, si svolgono presso l'area dell'ex scalo internazionale di Tempelhof) aveva come obiettivo quello di stuzzicare gli appassionati circa l'arrivo della Formula E.

A Berlino, dove le previsioni meteo per il fine settima sono ottime, gli organizzatori si attendono il pubblico della grandi occasioni nonostante i primi tedeschi della generale, proprio i due piloti della Porsche Tag Heuer, siano sesto e settimo. La scuderia Mercedes Eq è tuttavia al comando della classifica riservata alle squadre. Per alimentare la partecipazione della gente, gli organizzatori stanno regalando 3.500 biglietti al giorno per l'accesso all'Allianz E Village e hanno invitato a Berlino 200 studenti dell'elettromobilità a prendere parte alla kermesse tedesca.