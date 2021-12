FE, Roma raddoppia anche nell'ottava stagione: gare all'Eur il 9 e 10 aprile. Due EPrix anche a Berlino

ROMA – La Città Eterna raddoppia, di nuovo. Anche nell'ottava stagione, Roma ospiterà due gare del calendario del campionato del mondo Fia di Formula E. All'ePrix già programma per il 9 aprile, gli organizzatori hanno aggiunto quello di domenica 10. Il circuito della capitale, sempre all'Eur, resta uno di quelli più amati dai piloti, nonostante le insidie che nasconde. A Valencia, in occasione dei test ufficiali, il Ceo Jamie Reigle si era dimostrato rilassato rispetto a possibili variazioni, accennando all'ipotesi di eventuali ulteriori doppi ePrix.

La Cina resta di nuovo fuori dalla Formula E e le due gare in sospeso sono state assegnate a due capitali europee: l'altra è Berlino, la sola città ad aver finora ospitato la rassegna elettrica in ogni stagione (nella sesta addirittura sei gare). Il rivisto calendario prevede quindi l'apertura in Arabia Saudita (28 e 29 gennaio), poi il ritorno sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico (12 febbraio, l'anno scorso si gareggiò a Puebla), le due prove capitoline, la prova di Montecarlo (30 aprile), gli ePrix di Berlino (14 e 15 maggio), l'esordio di Jakarta e Vancouver (4 giugno e 2 luglio) e quindi i tre doppi appuntamenti conclusivi di New York (16 e 17 luglio), Londra (30 e 31 luglio) e Seul (13 e 14 agosto).

La Formula E ha così confermato il programma più ricco della propria storia e anche lo sbarco in Corea del Sud, che continua a legittimare congetture su un possibile coinvolgimento del gruppo Hyundai, finora sempre ripetutamente smentito. L'ottava stagione vedrà la partecipazione di undici scuderie e ventidue piloti, fra cui l'italiano Antonio Giovinazzi, ingaggiato dalla Dragon Penske. Con questo campionato, l'ultimo dei bolidi Gen2 che però disporranno di più potenza, cambia anche il sistema di qualifica destinato a non penalizzare più chi occupa le posizioni più importanti della classifica generale.

La Mercedes Eq ha due titoli da difendere prima di congedarsi dalla competizione, seguendo così Audi e Bmw che hanno lasciato al termine della stagione scorsa. La scuderia tedesca che si è nel frattempo accasata nel Regno Unito ha vinto l'alloro a squadre e, con l'olandese Nyck De Vries, anche quello individuale. Entro la fine dell'inverno dovrebbe anche venire ufficializzato il nome del team (o dei team) che completerà la griglia della stagione numero 9, la prima con le vetture Gen3. La casa di Stoccarda potrebbe cedere la scuderia e magari cederla a McLaren, che ha un'opzione. Ma in ballo ci sono anche Maserati, che potrebbe diventare cliente di Ds, che fa parte dello stesso gruppo Stellantis, e Lucid Motors, il costruttore americano di auto nel quale hanno investito i sauditi, che stanno spendendo molto nel motorsport.