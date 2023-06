FE, a Roma tornano i test per i debuttanti. Ci saranno di nuovo Drugovich (Maserati) e Ghiotto (Nissan)

ROMA – La “seconda volta” dei debuttanti della Formula E di questa stagione è a Roma: dopo Berlino, i possibili futuri piloti del mondiale elettrico saranno impegnati venerdì 14 luglio a Roma, alla vigilia del primo dei due ePrix che caratterizza il penultimo fine settimana della competizione elettrica. Per l'organizzazione si tratta delle Prove Libere “0”, che precederanno le “1” (venerdì tra le 17 e le 17.45) e “2” (sabato dalle 81.0 alle 8.55) già inserite nel programma ufficiale.

Al momento sono poche le scuderie che hanno ufficializzato i nomi dei piloti che, di fatto, apriranno il fine settimana agonistico all'Eur. Fra queste c'è la la Maserati Msg, che tornerà a schierare il promettente 23enne Felipe Drugovich. Il brasiliano aveva fatto registrare il miglior crono in assoluto a Berlino: è praticamente uno specialista dei test, visto che li ha sostenuti anche in Formula 1 con la Aston Martin. Nissan non ha ancora formalmente reso noto il nome del proprio debuttante, ma sul proprio account il veneto Luca Ghiotto ha dato appuntamento ai propri tifosi a Roma: Ghiotto fa parte del team diretto da Tommaso Volpe ed aveva già sostenuto i test nella capitale tedesca.

Anche la Envision Racing, squadra cliente di Jaguar che attualmente occupa il secondo posto in entrambe le classifiche (con il neozelandese Nick Cassidy quella individuale), ha deciso per una conferma. La monoposto verde del team guidato da Sylvain Filippi sarà affidata di nuovo al britannico con cittadinanza sud coreana Jack Aitken, già vincitore quest'anno della 12h di Sebring e che vanta una presenza in Formula 1 (nel 2020 con la Williams). Pure la Avalanche Andretti ha optato per la continuità puntando anche a Roma sul 19enne Zane Maloney, il primo pilota delle Barbados ad essersi aggiudicato un campionato in Europa. Charlie Eastwood è stato chiamato di nuovo dalla Neom McLaren: il pilota dell'Irlanda del Nord aveva già fatto pratica nella capitale tedesca.

Le altre certezze sono poche, ma di sicuro né la Tag Heuer Porsche né la Mahindra possono affidarsi ai piloti che avevano guidato a Berlino perché nel frattempo sia il tedesco David Beckmann sia lo spagnolo Roberto Mehri hanno esordito in Formula E, entrambi a Jakarta. Beckmann con la Avalanche Andretti in sostituzione di Andrè Lotterer che si stata preparando sulla 24 di Le Mans e Merhi con la Mahindra schierato di nuovo anche a Portland, dopo l'addio al team di Oliver Rowland. La squadra indiana dovrebbe schierare Jehan Daruvala, mentre la Jaguar Tcs potrebbe schierare di nuovo Sheldon van der Linde.