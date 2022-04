FE a Roma come un anno fa, Vandoorne (Mercedes) in pole nel primo dei due EPrix della Capitale

ROMA – Ancora Mercedes e ancora Stoffel Vandoorne. Il belga vincitore dell'ultimo ePrix di Roma ha conquistato la pole del primo dei due ePrix di Roma, esattamente come lo scorso anno, quando però la gara inaugurale se l'era aggiudicata Jean Eric Vergne con la monoposto della Ds Techeetah. Nello scontro finale con il nuovo sistema di qualifica ad eliminazione diretta Vandoorne, il nuovo terzo della generale (31 punti) grazie alle tre lunghezze guadagnate attorno a mezzogiorno, ha avuto la meglio su Robin Frijns (Envision), che gli partirà a fianco.

Il belga aveva eliminato nell'ordine i due piloti della DS, prima Vergne e poi Antonio Felix Da Costa, che avevano contabilizzato i due migliori tempi nel proprio raggruppamento, il B. L'olandese, secondo del primo “girone” alle spalle di Jake Dennis (Avanlanche Andretti), si era invece sbarazzato prima di Andrè Lotterer (Porsche Tag Heuer) e poi del compagno di squadra del campione del mondo in carica, Nyck De Vries.

La casa di Zuffenhausen aveva piazzato anche Pascal Wehrlein, vincitore dell'ultimo ePrix, nella tornata decisiva, ma il tedesco aveva perso la sfida con Da Costa. Da Roma arriva la conferma che il nuovo sistema di qualifica non penalizza chi è davanti e non impedisce ai piloti e alle scuderie competitive di ottenere un “posto al sole”. Tra gli insoddisfatti dell'esito della prima mattinata in pista ci sono indubbiamente Nissan, Jaguar e Rokit Venturi, oltre all'italiano Antonio Giovinazzi (Dragon), che ha fatto registrare l'ultimo crono.

Sono riusciti a limitarei danni restando nella Top 10 Mitch Evans (Jaguar) e Oliver Rowland (Mahindra), seguiti da altri tre piloti molto attesi. Cioè l'attuale leader del mondiale, lo svizzero con passaporto anche italiano Edoardo Mortara (Rokit Venturi), undicesimo, il compagno di squadra Lucas Di Grassi e Sam Bird (Jaguar). La coppia della Nissan, Maximilian Günther e Sébastien Buemi, ha ottenuto il sedicesimo e diciassettesimo tempo. Poco dopo le 15 il via all'ePrix, il quarto di questa ottava stagione.