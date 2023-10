FE, “scossa” in casa Maserati a una settimana dai test di Valencia, Rossiter non è più team principal

La notizia arriva dal Principato di Monaco e rimbalza in Italia passando per il Regno Unito, dove l'ha raccolta la testata The Race, la cui redazione è britannica come il protagonista della “rivoluzione” che arriva a una settimana dai test ufficiali di Valencia (23 – 27 ottobre) che precedono l'avvio della decima stagione della Formula E, prevista a metà gennaio a Città del Messico. James Rossiter, 40enne ex pilota nonché collaudatore in Formula 1 e nel campionato elettrico (per la Ds Techeetah), non è più il team principal della scuderia monegasca Maserati Msg.

L'uomo di Oxford aveva assunto l'incarico alla vigilia dell'ultima stagione, quella del debutto della casa del Tridente in Formula E, giusto pochi mesi dopo aver annunciato il ritiro dall'attività agonistica, che risale al 7 ottobre del 2022. Rossiter si è fatto un nome soprattutto nella classe giapponese Super Gt e nel World Endurance Championship. Nel 2021 era stato ingaggiato da Peugeot per il proprio programma del Wec: doveva fare il collaudatore anche l'anno successivo nell'ambito del progetto della Hypercar con le insegne del Leone, ma aveva finito con il gareggiare in tre prove al posto di Kevin Magnussen.

Le ragioni dell'improvviso divorzio non sono chiare e, almeno per il momento, la scuderia non ha rilasciato dichiarazioni. La Maserati Msg arriva da una stagione d'esordio incoraggiante, grazie soprattutto ai risultati del tedesco Maximilian Günther (una vittoria, tre terzi posti e due pole). Il ritorno alle corse è stato accompagnato da un sesto posto della squadra e dal settimo individuale di Günther, che è stato confermato. Al posto di Edoardo Mortara, lo svizzero con passaporto anche italiano passato alla Mahindra, la scuderia ha ingaggiato l'indiano Jehan Daruvala, il solo debuttante della prossima stagione.

Non è (non sembrerebbe), insomma, una questione di “tecnica” (di risultati). Rossiter era subentrato al belga Jerome D'Ambrosio, che con la monoposto all'epoca fornita dalla Mercedes (campione del mondo individuale e a squadre per due anni di seguito) aveva portato il team fino alla piazza d'onore. A quanto pare, almeno ad interim, il ruolo dell'ormai ex team principal verrà assunto da Josè Maria Aznar Botella, figlio dell'ex premier spagnolo e fratello della moglie di Alejandro Agag, uno dei fondatori della Formula E. Si tratta di uno degli amministratori della scuderia.