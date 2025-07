FE, due settimana dopo Jakarta la Fia assegna il terzo posto a Buemi (Envision). Müller (Andretti) giù dal podio

LONDRA – Quasi due settimane dopo la gara di Jakarta e una prima degli ePrix di Berlino (sabato 12 e domenica 13 lugflio), Sébastien Buemi e la Envision Racing hanno guadagnato il podio per la gara indonesiana. La Fia ha accolto il ricorso della scuderia britannica cliente della Jaguar contro i 5'' di penalità inflitti al pilota svizzero per il sorpasso a spese del connazionale Edoardo Mortara (Mahindra) che ha anche il passaporto italiano. Seppur terzo al traguardo, Buemi era stato poi reetrocesso facendo salire sul podio il terzo elevatico, Nico Müller con la Porsche della Andretti.

La valutazione delle immagini della telecamera di bordo della monoposto di Buemi hanno portato all'annullamento del provvedimento (che includeva anche un punto sulla licenza Fia), peraltro “sottoscritto” dallo stesso Mortara, che ha confermato di non essersi quasi accorto della collisione. Per effetto del provvedimento Müller dovrà restituire il trofeo riservato al terzo classificato e rinunciare anche al suo primo podio con la scuderia statunitense.

Niente da fare, invece, per Oliver Rowland (Nissan), pure lui incappato in una sanzione di 5'': l'appello della scuderia in merito al contatto con Maximilian Günther (Ds Penske) è stato respinto e il britannico resta nella Top 10, decimo. Alla vigilia del doppio appuntamento di Berlino, il margine su Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) resta invariato, 68 punti: 172 contro 103. Poi Antonio Felix da Costa (Tag Heuer Porsche) 98 (due lunghezze in meno), Taylor Barnard (Neom McLaren) 92, Dan Ticktum (Cupra Kiro) 80, Jean Eric Vergne (Ds Penske) 74, lo stesso Günther 71, Nick Cassidy (Jaguar Tcs) 66, Mortara 65 e quindi Buemi con 63 che ha scavalcato sia Jake Dennis (Andretti) con 59 sia Nyck de Vries (Mahindra) con 56.

A Berlino l'olandese impegnato a San Paolo nel Wec sarà sostituito dal brasiliano Felipe Drugovich, mentre al posto di Norman Nato (NIssan) correrà un altro brasiliano, Sergio Sette Camara. Nella graduatoria a squadre, la Envision (decima) raggiunge la Cupra Kiro (nona) a quota 80, mentre sia la Tag Heuer Porsche (sempre prima), sia la Neom McLaren (quarta), sia la Andretti (sesta) cedono qualche punto. Nel trofeo costrtuttori, infine, il vantaggio della Nissan sulla Porsche si è ridotto di una lunghezza: 299 contro 266.