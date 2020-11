FE a Valencia, sulla pista asciutta Lotterer (Porsche) il più veloce. La bandiera rossa per Nato ferma poi i test

VALENCIA – La Formula E è baciata dal sole. Ancora una volta il circuito elettrico ha evitato l'acqua. Le piogge torrenziali di ieri sono state progressivamente sostituite da un cielo solo coperto e, nel pomeriggio, dal sole appunto. Anche i tempi sul giro sono nettamente migliorati nella seconda e più “blanda” più sessione di test che anticipano la settima stagione. Le prove pomeridiane sono state interrotte ad un quarto d'ora dalla fine per effetto della bandiera rossa “sventolata” per Norman Nato (Rokit Venturi). Il francese è uscito di pista senza apparenti conseguenze per lui e per la vettura, che ha poi riportato autonomamente ai box dopo l'intervento del personale dell'autodromo.

Mitch Evans (Jaguar Racing), che nel corso della mattina aveva girato pochissimo, ha infilato il casco solo ad un'ora dalla fine dei test, compiendo peraltro pochi giri. Fino a quel momento, gli ingegneri e il pilota neozelandese avevano dovuto far fronte ad alcuni problemi tecnici alla vettura. A dare gas (troppo) sono stati i due portacolori della Mercedes-Benz EQ: sia Stoffel Vandoorne sia Nyck de Vries sono stati penalizzati dai commissari.

Rispetto alla tornata del mattino, il solo a continuare ad ostinarsi a contabilizzare buoni tempi complessivi è stato Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah). Il portoghese ha registrato il terzo miglior crono sul giro limando di circa 6 secondi la prestazione di qualche ora prima, anche per effetto delle diverse condizioni della pista, quasi completamente asciutta. Da Costa è stato il più rapido nel terzo tratto.

Il più veloce in assoluto è stato il tedesco della Tag Heuer Porsche, Andrè Lotter, che girato in 1:12.519 totalizzando anche il miglior tempo della prima sezione. Alle sue virtuali spalle si è inserito Jean Eric Vergne (DS Techeetah), che ha accusato un ritardo di 88 millesimi. Anche René Rast (Audi Sport Schaeffler) si è ritagliato un po' di gloria con il crono più basso nella terza sezione (sesto assoluto sul giro).