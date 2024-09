FE, test italiani per tre scuderie. La Abt Lola affiancherà un debuttante a Lucas di Grassi

A due mesi dai test ufficiali di Valencia (4 – 7 novembre, più la giornata di venerdì interamente dedicata alle prove riservate alle pilote che non si sono mai cimentate prima con le monoposto a zero emissioni), la Formula E torna a far parlare di sé. Per diverse ragioni. Intanto i test italiani, sul circuito di Varano de' Melegari, che stanno effettuando tre scuderie. Quella campione del mondo, la Jaguar Tcs, quella che si è classificata terza nel Trofeo Costruttori, la Nissan, e la debuttante Abt Lola, il cui powertrain è stato sviluppato in collaborazione con la giapponese Yamaha.

Non è dato sapere quali piloti siedano negli abitacoli delle monoposto di Nissan e Abt Lola. Secondo indiscrezioni, Sacha Fenestraz, la cui conferma era stata data per certa a fine stagione visto il contratto che lo lega alla scuderia proprio per il mondiale elettrico, dovrebbe lasciare la Formula E. La scuderia tedesca ha confermato Lucas di Grassi e starebbe definendo l'ingaggio di un debuttante. Si tratterebbe di un pilota che ha già preso parte a uno dei test ufficiali, anche se non per la stessa Abt. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Nel frattempo la Neom McLaren ha ufficializzato i nomi dei piloti per la stagione 11, che comincia il 7 dicembre a San Paolo, in Brasile. Dopo il divorzio da Jake Hughes, messo sotto contratto dalla Maserati al posto dell'indiano Jehan Daruvala, ad affiancare il senatore Sam Bird sarà Taylor Barnard, che aveva esordito in Formula E a 19 anni e 331 giorni nell'ePrix di Monaco, il più giovane debuttante nella storia del campionato.

Come già anticipato dal Messaggero nei mesi scorsi, l'organizzazione ha anche ufficializzato il trasloco delle gare saudite. Finora si correvano (in notturna negli ultimi anni) lungo il tracciato cittadino di Diriyah, alle porte della capitale Riad, ma i prossimi 14 e 15 febbraio verranno ospitati dallo stesso spettacolare circuito della Formula 1 a Jeddah con l'avallo dello stesso Ministero dello Sport. Non sono invece ancora state sciolte le riserve relative alla quinta gara del prossimo calendario, quella ipotizzata in Thailandia l'8 marzo.