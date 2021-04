E-Prix Valencia, il trionfo del debuttante. Il poleman Dennis (Bmw) domina anche in gara, sul podio Lotterer (Porsche) e Lynn (Mahindra)

VALENCIA – Il successo del debuttante che prima di Valencia non era mai andato a punti. Il britannico Jake Dennis ha regalato alla Bmw i Andretti la prima affermazione stagionale nella Formula E. Il 25enne ha “spazzolato” il massimo dei punti a sua disposizione, 29: prima dei 25 riservati al vincitore si era già assicurato quello per il più veloce nelle qualifiche e i 3 del poleman. Il “muretto” ha dato l'indicazione giusta al suo pilota alla vigilia dell'ultimo giro chiedendogli di rallentare per evitare di dover percorrere una tornata in più scongiurando il tragicomico finale di ieri. Il circuito Ricardo Tormo ha evidenziato le maggior difficoltà nel recupero dell'energia in pista rispetto ai tracciati cittadini.

Dennis non ha mai lasciato la testa della corsa e Alex Lynn, il connazionale della Mahindra che gli era rimasto dietro per quasi tutta la gara, gli è stato “tolto di mezzo” da Norman Nato (Rokit Venturi). Lynn ha guidato in maniera “prudente” per risparmiare energia sfruttando la scia del pilota della casa bavarese, almeno fino a quanto il francese lo ha centrato nella chicane che precede il rettilineo del traguardo facendogli perdere alcune posizioni. La manovra è costata il podio a Nato (5° alla fine), penalizzato dai commissari con 5''. La sanzione ha consentito a Lynn di riprendersi almeno la terza e meritata posizione.

Finalmente anche André Lotterer (Porsche) è riuscito ad andare a punti. Il tedesco è salito direttamente sul podio (l'ultima volta era accaduto in agosto) dopo un'eccellente qualifica: secondo tempo, ma quinta piazza in partenza per effetto di una penalità. Per Lotterer si tratta della sesta piazza d'onore in Formula E e del settimo podio elettrico in carriera. Oliver Rowland (Nissan e.Dams) è rimasto ai piedi del podio, tagliando il traguardo praticamente senza energia.

Alle sue spalle nella Top 10 compaiono poi Nato, René Rast (Audi Sport), che ha recuperato 8 posizioni, Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah), Oliver Turvey (Nio 333), Edoardo Mortara (Rokit Venturi) e Lucas di Grassi (Audi Sport). Le tre scuderie più attese, Mercedes Eq, Jaguar e Envision Virgin sono andate in bianco. A due settimane dell'ePrix di Montecarlo (8 maggio), che per la prima volta si correrà per intero sul tracciato impiegato dalla Formula 1, le graduatorie non hanno subito scossoni. Fra i piloti Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne sono sempre primo e secondo (57 e 48 punti) e Robin Frijns e Sam Bird terzi appaiati a quota 43. Rast ha raggiunto al quinto posto Mitch Evans (39). Dennis ha guadagnato 15 posizioni in un fine settimana: il britannico era arrivato a Valencia senza punti condividendo la 23esima piazza con Lotterer e la lascia da ottavo. Nella classifica a squadre hanno guadagnato posizioni soprattutto Porsche (sesta) e Bmw (settima).