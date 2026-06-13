Formula 1 Gp di Catalogna, libere 3: Russell il più veloce, Leclerc buon terzo, Antonelli sesto

Asfalto bollente, 50 gradi, benché la temperatura non superi i 31 gradi. Questo hanno trovato i piloti a Montmelò e questo significa che c'è un grande punto interrogativo sulla durata delle gomme, soprattutto le soft. Tanto che si ritiene che in qualifica sarà dura tentare un secondo tentativo.

Nel terzo turno libero del GP di Catalogna, George Russell ha portato la Mercedes davanti a tutti con il tempo di 1'15"679, ma non sembra che il team di Toto Wolff possa dominare con facilità come accaduto fino ad ora. Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes lo insidia da vicino col secondo tempo, 1'15"893, a soli 214 millesimi e bravo è stato anche Charles Leclerc, terzo con la Ferrari.

Il monegasco ha montato i dischi della Carbone Industries, come si era detto nel post Monaco, imitando così Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo non ha ancora trovato la giusta "quadra" ed è quinto a 702 millesimi. Tra le due Ferrari, l'altra McLaren guidata da Lando Norris.

Manca nelle prime posizioni la Red Bull-Ford. I problemi emersi nella giornata di venerdì non sono ancora stati risolti e un deluso Max Verstappen annaspa in sesta posizione a 0"755 dalla vetta. Il leader del mondiale, Andrea Kimi Antonelli, non ha potuto sfruttare il suo giro finale con le soft. Ha trovato traffico alla prima curva, con Lance Stroll poco attento. Antonelli si è innervosito ed è rientrato ai box. Rimane così il crono di 1'16"500, settima prestazione, che non riflette ciò che poteva ottenere.

Isack Hadjar è ottavo con la seconda Red Bull a poco più di 2 decimi da Verstappen. In top 10 un ottimo Nico Hulkenberg, nono con l'Audi, e il rookie Arvid Lindblad con la Racing Bulls-Ford. Da segnalare una bandiera rossa per recuperare la Cadillac-Ferrari di Valtteri Bottas, finito nella ghiaia per noie ai freni.

Sabato 13 giugno 2026, libere 3

1 - George Russell (Mercedes) - 1'15"679 - 11 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'15"893 - 12

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"922 - 17

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'15"925 - 15

5 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'16"381 - 16

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'16"434 - 12

7 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'16"500 - 12

8 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'16"684 - 15

9 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'16"961 - 22

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'17"020 - 16

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'17"027 - 13

12 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'17"324 - 15

13 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'17"583 - 15

14 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'17"625 - 14

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'17"730 - 19

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'18"040 - 15

17 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'18"391 - 13

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'18"412 - 15

19 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'18"691 - 21

20 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'19"496 - 18

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'19"962 - 14

22 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'20"103 - 17