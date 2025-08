GP Ungheria, Norris vince con un solo pit-stop e batte Piastri per un soffio. Quarto Leclerc, dodicesimo Hamilton

Grande vittoria di Lando Norris nel GP di Ungheria. L'inglese della McLaren-Mercedes ha modificato nel corso della gara la propria strategia, optando per un solo pit-stop ed ha pagato. Norris non era partito bene dalla terza piazzola della seconda fila, alla prima curva si è ritrovato quinto. Con calma ha recuperato, poi la scelta di un solo cambio gomme, da medie ad hard. Negli ultimi due giri, Oscar Piastri che per gran parte del Gran Premio se l'era giocata con Charles Leclerc, ha raggiunto il compagno ed ha tentato di superarlo alla prima curva rischiando per due volte il contatto. Un brivido ha attraversato il box McLaren, ma è andata bene.

La Ferrari sembrava aver in mano la vittoria. Leclerc è partito bene dalla pole, ha tenuto la prima posizione a lungo, ha fatto tutto bene, ma dopo il secondo pit-stop, la Ferrari ha perso il passo. Leclerc si è lamentato tantissimo col team per qualcosa deciso prima del via che poi non è stato rispettato. Leclerc ha cominciato a perdere terreno da Norris, è stato raggiunto da Piastri che lo ha superato. Poi, addirittura, Leclerc ha perso il podio, il terzo posto, venendo scavalcato anche da George Russell con la Mercedes. Leclerc ha quindi concluso quarto.

Poco da fare per Lewis Hamilton, partito 12esimo e al traguardo nella medesima posizione. A punti invece, Andrea Kimi Antonelli, decimo con la seconda Mercedes dopo essere scattato dalla 15esima posizione. Un punticino importante per il bolognese che cancella (non troppo) un periodo negativo.

La cronaca

Vince Norris di un soffio sul compagno di squadra Piastri. Ennesima doppietta McLaren. Terzo posto per Russell con la Mercedes. Naufragio Ferrari. Dalla speranza della vittoria mantenuta viva per gran parte della corsa, al quarto posto finale. Neanche il podio per Leclerc che ha messo un grande impegno, ma non ce l'ha fatta arrabbiandosi col team per qualcosa che è andato storto nella strategia

Dal box McLaren cercando di "raffreddare" Piastri, intanto arrivano 5" di penalità a Leclerc che comunque non cambiano il suo quarto posto

69° giro - Piastri ci riprova alla prima curva, ancora una super staccata in ritardo, blocca le gomme anteriori e per pochi centimetri è evitato il contatto

68° giro - Piastri tenta una staccata lunghissima alla prima curva rischiando di colpire Norris

66° giro di 70 - Norris sembra resistere a Piastri, Russell è terzo a 21"4 mentre Leclerc è quarto con 30" di vantaggio su Alonso. Sesto un brillantissimo Bortoleto che precede Stroll Lawson Verstappen e Antonelli, bravo a tenere il decimo posto che vale 1 punto. Ma dietro di lui si fa minaccioso Hadjar seguito da vicino da Hamilton

6 giri al termine, si annuncia un duello in casa McLaren. Norris leader con un solo pit-stop, Piastri secondo con due pit-stop. Chi la spunterà?

63° giro - Russell chiede che Leclerc venga penaizzato

Russell riesce a superare Leclerc dopo una manovra non corretta del pilota Ferrari

Leclerc si sta difendendo come meglio non può, Norris vede ridursi il vantaggio su Piastri a 2"4

61° giro di 70 - Russell inizia ad attaccare Leclerc per il terzo posto

57° giro di 70: Norris prova ad arrivare in fondo con una sosta, ha 4"7 su Piastri. Leclerc perderà il terzo posto... Russell gli è arrivato alle spalle

Leclerc si lamenta con il team per non avere messo in atto la strategia che lui aveva chiesto nel pre gara e adesso, dice Charles, la macchina è inguidabile. Leclerc rischia di perdere anche il terzo posto

54° giro - Norris in testa con 6" di vantaggio su Piastri, crollo della Ferrari di Leclerc a 6" dall'australiano

52° giro - Piastri attacca e supera Leclerc alla prima curva

Lclerc ha alzato il passo di almeno 1 secondo e inesorabilmente Piastri lo ha raggiunto

Bearman si ritira ai box per un problema tecnico della sua Haas

50° giro - E' Verstappen a effettuare la seconda sosta per le hard, Rientra nono daanti ad Antonelli

Norris è primo con 7" su Leclerc e 12"4 su Piastri. Russell è quarto a 18"4, Verstappen è quinto a 41"5 poi Alonso Bortoleto Stroll Lawson Antonelli che ha superato Sainz. A seguire Hadjar Ocon Gasly Bearman Hamilton Albon Tsunoda Hulkenberg Colapinto

46° giro - Dubbi risolti per Piastri... che si ferma per il secondo pit-stop e un nuovo set di hard

45° giro - Antonelli è 11esimo ed ha raggiunto Sainz

Cii si chiede quando si fermerà Piastri per il secondo pit? E soprattutto, si fermerà o proverà ad arrivare in fondo?

44° giro - Pit-stop, il secondo, per Russell che passa dalle hard alle... hard

Pit-stop per Hamilton, è il primo essendo partito con le hard- Riparte con le medie e rientra in pista 16esimo

43° giro - Piastri ha 9"8 di vantaggio su Russell che è insidiato da Norris. Leclerc è quarto a 6"6 da Norris.

Intanto hanno effettuato il primo pit-stop Alonso e Bortoleto, ripartiti con le hard

41° giro - Leclerc sorprende la McLaren entrando ai box per montare un altro set di gomme hard

40° giro - Piastri guadagna quache decimo ed è a 1"5 da Leclerc

37° giro - Stroll al pit-stop, riprende con le hard

36° giro di 70 - Superata la metà gara con Leclerc primo con 1"9 di vantaggio su Piastri e +10" su Russell. Quarto è Norris a 17"7 poi Alonso Bortoleto Stroll Lawson. Questi quattro piloti ancora non hanno cambiato le gomme con cui sono partiti. A seguire Verstappen Hamilton (senza pit) Hulkenberg Sainz Albon Ocon Antonelli Tsunoda Bearman Hadjar Gasly e Colapinto, che si è fermato per un secondo pit-stop ripartendo con le hard

34° giro - Pit-stop per Hadjar

32° giro - Norris decide di andare ai box per montare gomme hard. Leclerc torna in testa

31° giro - Norris ha 2"4 su Leclerc

Leclerc via radio si è lamentato parecchio col team dicendo che così facendo perderanno la gara. Ma in realtà la sensazione è che la Ferrari sta facendo il meglio fino ad ora in quanto a strategia

Il replay mostra che Hamilton ha fatto bene ad andare nella via di fuga perché Verstappen gli sarebbe finito malamente addosso con un tentativo di sorpasso azzardatissimo

Duello Hamilton-Verstappen, l'inglese va largo e cede l'11esimo posto

Intanto ci si interroga se sarà necessario un secondo pit-stop. Norris invece, potrebbe tentare la soluzione di un unico pit-stop considerando che ancora non si è fermato per il primo cambio gomme

27° giro - Norris continua a perdere terreno da Leclerc, che è a 7"2. Piastri è a 1"8 da Leclerc, Russell a 7"5 da Piastri. Hamilton, partito con le hard e senza pit-stop, è in un gruppetto capitanato da Bearman e Hadjar, poi appunto l'inglese e Verstappen

25° giro - Norris (senza pit-stop) precede Leclerc di 9", a 2" dalla Ferrari c'è Piastri. Russell supera Alonso per il quarto posto

Bel sorpasso di Verstappen su Gasly alla curva 2 per il 12esimo posto

24° giro - Hamilton è in bagarre con Hadjar per l'11esimo posto

Norris prosegue con le gomme medie con cui è partito ed ha 11"2 su Leclerc. Strana strategia perché sta perdendo tempo

22° giro - Pit-stop per Antonelli, da medie a hard rientra penultimo davanti a Tsunoda che stranamente ha montato gomme soft

Bravo Leclerc a liberarsi di Alonso, che era secondo. Norris comanda con 12"5 su Leclerc, poi Alonso Piastri Russell Bortoleto Stroll Lawson Bearman Hadjar Antonelli Hamilton Gasly Hulkenberg Verstappen Sainz Albon Ocon Colapinto Tsunoda

20° giro - Pronta la risposta Ferrari, Leclerc ai box per le hard e riesce a rientrare davanti a Piastri. Ai box anche Russell, gomme hard

Piastri è rientrato in gara in quinta posizione. Davanti Leclerc ha ora 6"6 su Russell

19° giro - Piastri ai box, undercut nei confronti di Leclerc, monta pneumatici hard

18° giro - Pit-stop per Verstappen che monta gomme hard

Leggero errore di Leclerc e Piastri guadagna subito mezzo secondo

Norris si lamenta col team dicendo che ha problemi nelle ultime tre curve

Con la sosta di Sainz, Antonelli sale 12esimo e Hamilton 13esimo

16° giro - Partito con le soft, Sainz si ferma per montare gomme hard

15° giro - Sosta ai box per Ocon e Albon che montano gomme hard

14° giro - Colapinto, partito con le medie e precipitato nelle ultime posizioni, si è fermato ai box per montare gomme hard con le quali probabilmente andrà fino al traguardo. I giri da percorrere sono 70

I piloti partiti con le Pirelli medie, e tra questi i primi 11, stanno discutendo con i rispettivi team per capire quanto potranno durare queste gomme. Il momento in cui fermarsi ai box sarà cruciale per la Ferrari e la McLaren

Partendo con le gomme hard, Hamilton ritarderà al massimo la sosta per il pit-stop

10° giro - Leclerc ha sempre 2"8 su Piastri, Russell è a 5" e vede avvicinarsi Norris che ha segnato il giro più veloce

5" di penalità per Hulkenberg per partenza anticipata

Il replay mostra come Hadjar sia stato colpito da una valanga di ghiaia sollevata da Bearman che lo precede ed uscito leggermente dal tracciato

7° giro - Continua ad aumentare il vantaggio di Leclerc su Piastri, ora è di 2"8

I due piloti Sauber, Bortoleto e Hulkenberg, sono sotto inchiesta perché forse sono partiti leggermente prima dello spegnimento dei semafori

5° giro - Leclerc ha 2" su Piastri, poi a 3"7 c'è Russell con un vantaggio di 1"6 su Norris. Più lontano Alonso che si sta difendendo da Bortoleto e Verstappen. A seguire Stroll Lawson Bearman Hadjar Sainz Antonelli Hamilton Ocon Albon Hulkenberg Gasly Colapinto Tsunoda

Lawson al via aveva superato Verstappen per l'ottavo posto, ma l'olandese ha poi ripassato il neozelandese e anche Stroll ed ora è settimo

3° giro - Norris supera Alonso sul rettifilo di arrivo e va quarto

Leclerc spinge forte ed ha 1"2 su Piastri e 2" su Russell. Hamilton è 14esimo a 4 decimi da Antonelli

Bella partenza per Leclerc che tiene la prima posizione davanti a Piastri. Disastro Norris che si fa superare da Russell e Alonso ed è quinto. Bortoleto supera Stroll ed è sesto, bello scatto di Antonelli, da 15esimo a 13esimo mentre Hamilton con le hard perde due posizioni ed è 14esimo

Tutto pronto per la partenza

Questo è il Gran Premio numero 200 per Verstappen

Con le gomme hard sono Hamilton e Gasly, con le soft Sainz Hulkenberg e Albon. Gli altri con le medie

Dalla corsia box parte Tsunoda

Pronti per il giro di ricognizione. All'Hungaroring la temperatura aria è di 22 gradi, quella dell'asfalto di 33

L'occasione è ghiottissima. Charles Leclerc parte dalla pole, insperata, nel GP di Ungheria e per la Ferrari improvvisamente si presenta la chance di conquistare la vittoria che manca dal GP di Città del Messico del 27 ottobre 2024, quando sul gradino più alto del podio era salito Carlos Sainz. Le caratteristiche del circuito di Budapest permettono pochi sorpassi, i punti cruciali sono la curva 1 e la curva 2, ma Leclerc sa come difendersi. Da chi? Dalle due McLaren-Mercedes. Oscar Piastri parte dalla prima fila e farà di tutto per prendere il massimo dei punti disponibili per allungare ancora di più su Lando Norris (che parte terzo) nella classifica del campionato. Chi tenta il colpo grosso sarà anche George Russell con una Mercedes che sembra rivitalizzata dopo il difficile weekend in Belgio. Russell parte dalla quarta piazzola della seconda fila. Lewis Hamilton è invece in sesta fila con tutti i suoi dubbi e le sue incertezze dopo un sabato molto complicato per lui. Attenzione anche alla Aston Martin-Mercedes, sorprendentemente in terza fila con i suoi due piloti, Fernando Alonso e Lance Stroll.