Test a Sakhir: Sainz porta la Williams davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc

PER MARCA

E' una Williams-Mercedes che sorprende e convince quella che si sta cimentando nei test collettivi di Sakhir. Carlos Sainz si è preso il primo tempo (1'29"348) confermando la bontà della crescita della FW47. Oggi, lo spagnolo ha avuto la possibilità di scendere in pista per tutta la giornata, non dividendo l'abitacolo con Alexander Albon, che invece girerà nei due turni di domani (venerdì). Un bel lavoro quello portato avanti dallo spagnolo e dal team diretto da James Vowles. Vedremo se avremo anche domani delle conferme in merito.

La Ferrari chiude con Lewis Hamilton secondo a 31 millesimi da Sainz. L'inglese ha ottenuto il tempo nella sessione del mattino, poi ha ceduto la SF-25 a Charles Leclerc il quale ha concluso alle sue spalle nella classifica finale. Per Hamilton il crono è stato di 1'29"379, per Leclerc 1'29"431. Entrambi hanno proseguito nella conoscenza della monoposto, come ha voluto specificare Lewis: «La stiamo esplorando». I risultati sono comunque molto incoraggianti.

Stesso discorso per la Mercedes. George Russell al mattino ha siglato quello che è il quarto tempo assoluto in 1'29"778, ma la bella notizia è il quinto posto di Andrea Kimi Antonelli, che è salito in macchina nel pomeriggio. Il 18enne sta facendo una ottima impressione ed ha rimediato appena 6 millesimi da Russell. Nel suo turno, Antonelli ha girato tanto, ha commesso un paio di sbavature, ma niente di che, ed ha mostrato nel corso dei long-run di avere una costanza notevole nei tempi registrati.

Nelle prime posizioni manca la McLaren-Mercedes. Sia Oscar Piastri stamane, sia Lando Norris nel pomeriggio, hanno evitato di effettuare simulazioni di qualifica, o quanto meno di girare con poco carburante. Per loro soltanto simulazioni di gara e in questo caso, la preoccupazione di tutti è evidente. Infatti, i tempi ottenuti da Norris in condizioni di gara sono stati notevolissimi. Vedremo se nella giornata conclusiva sveleranno le carte.

Difficile indivdurare la reale competitività della Red Bull-Honda. A riposo Max Verstappen, in pista si è visto il solo Liam Lawson che ha concluso in settima posizione preceduto dalla Aston Martin-Mercedes di Lance Stroll, che ha lanciato il primo acuto di questi test, un acuto un tantino stonato però.

In casa Alpine-Renault, Jack Doohan è stato leggermente più veloce di Pierre Gasly, che ha girato al mattino. Ma i tempi sono piuttosto alti. A seguire, Racing Bulls, Sauber e Haas intenti a sviluppare le loro monoposto.

Giovedì 27 febbraio 2025, i tempi della giornata

1 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'29"348 - 127 giri - 4° turno

2 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'29"379 - 45 - 3° turno

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"431 - 83 - 4° turno

4 - George Russell (Mercedes) - 1'29"778 - 71 - 3° turno

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'29"784 - 87 - 4° turno

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"229 - 57 - 4° turno

7 - Liam Lawson (Red Bull-Honda) - 1'30"252 - 91 - 4° turno

8 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'30"368 - 80 - 4° turno

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'30"430 - 40 - 3° turno

10 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'30"675 - 94 - 4° turno

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"700 - 45 - 3° turno

12 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'30"793 - 46 - 3° turno

13 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'30"821 - 44 - 3° turno

14 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'30"882 - 77 - 4° turno

15 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'31"057 - 80 - 4° turno

16 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'31"457 - 56 - 3° turno

17 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'33"071 - 69 - 4° turno

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'34"372 - 65 - 3° turno

Non hanno girato Max Verstappen e Alexander Albon