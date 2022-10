EPrix a Tokyo nel 2024, memorandum per portare il circuito elettrico in Giappone. Buemi passa alla Envision

LONDRA – Doppia ufficializzazione in Formula E: Sèbastien Buemi passa alla Envision (se ne parlava da tempo, ma mancava ancora la conferma) e Tokyo entra a far parte del circuito elettrico nel 2024. La scelta dello svizzero, già campione individuale e a squadre (con la Renault e.dams), conferma la compatibilità fra gli impegni nel mondiale di endurance (Wec), nel quale compete con il Toyota Gazoo Racing, e la Formula E. Con la Nissan, subentrata in Formula E quattro anni fa alla Losanga nell'ambito della razionalizzazione degli impegni agonisti dell'Alleanza franco nipponica, Buemi non è mai sembrato veramente a proprio agio, tanto che negli ultimi due campionati ha collezionato complessivamente appena 50 punti. L'ultimo podio del pilota elvetico risale all'agosto del 2020 a Berlino.

Con la Envision, che con le monoposto Gen3 diventa cliente di Jaguar (prima lo era di Audi), prova il rilancio assieme al nuovo compagno di squadra, il confermato britannico Nick Cassidy. Avendo saltato due ePrix (che gli sono anche costati un titolo), lo svizzero ha totalizzato 98 partenze e 883 punti (il rivale Lucas di Grassi è stato il primo ad arrivare a 100 partenze e anche a superare i mille punti) con 13 vittorie, 29 podi e 14 pole. Del “trasloco” si parlava da maggio, ma la l'ufficialità è arrivata a due soli mesi dai test ufficiali di Valencia.

Dal Giappone è intanto rimbalzata la notizia della firma di un protocollo d'intesa per portare la Formula E a Tokyo agli inizi del 2024. L'accordo è stato sottoscritto dal Ceo del campionato, Jamier Reigle, e dalla governatrice della città, Yuriko Koike. Il paese del Sol Levante era uno dei grandi mercati planetari che ancora mancava nel calendario del campionato elettrico, il cui obiettivo è quello di essere non solo competizione agonistica sostenibile dal punto di vista ambientale (e finanziaria), ma anche vetrina tecnologica e commerciale "alternativa".

Come altre metropoli, anche Tokyo punta a diventare a emissioni zero, almeno di Co2. Significa che anche i veicoli dovranno circolare senza disperdere anidride carbonica e una gara di Formula E è simbolicamente importante. E per Nissan, la prima e per ora sola casa nipponica impegnata nel circuito, anche una opportunità interessante. La divisione Motorsport è guidata da un italiano, Tommaso Volpe, che è anche il numero uno delle operazioni in Formula E.