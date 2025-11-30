Fornaroli campione del mondo in F2: «Penso di meritare la F1». Pilota piacentino ha 20 anni e bissa il titolo F3

In una domenica da ricordare per il motorsport italiano Leonardo Fornaroli, piacentino, classe 2004, ha conquistato il titolo mondiale della Formula 2 bissando quello ottenuto l'anno scorso in F3. La certezza é arrivata a Losail, nel penultimo appuntamento della stagione, dove ha tagliato per primo il traguardo il francese Victor Martins, pilota della Williams Academy. L'italiano ha concluso al secondo posto. Terzo l'irlandese Alexander Dunne. Per gioire a pieno Fornaroli ha dovuto attendere l'esito di un ricorso - poi respinto - che però avrebbe solo rimandato di una settimana la sua incoronazione perché le probabilità restavano comunque tutte a suo favore. Grazie a questo piazzamento Fornaroli (che gareggia con il team Invicta Racing) sale a 211 punti e con 41 di vantaggio in classifica su Jak Crawford e Richard Verschoor non può più essere superato nelle ultime due gare, in programma ad Abu Dhabi il prossimo fine settimana. Luke Browning è quarto con 162 punti, mentre Dunne completa la top five con 149.

«Non posso crederci», il suo primo commento, seguito poi dalle parole sull'ambizione di arrivare in F1: «Penso di meritarla». «Ero concentrato sulla gara, l'obiettivo era portare a casa punti - ha aggiunto -. Non sapevo di aver vinto il campionato, quando me l'hanno detto ero incredulo». Fornaroli compirà 21 anni il prossimo 3 dicembre ed ha iniziato a correre a 10 sui kart, arrivando terzo nel Campionato Italiano classe X30 Junior nel 2018. Passato in Formula 2 in questa stagione, prima del via oggi aveva ricevuto l'incoraggiamento dell'amico Andrea Kimi Antonelli, che poi é tornato ad abbracciarlo dopo il rientro al box. «All'inizio dell'anno non avevo molte aspettative perché era una macchina nuova, un nuovo team, la prima volta che lavoravo con loro. Ma dal primo giorno - ha aggiunto in conferenza stampa - ho capito di aver fatto la scelta giusta. Scattato dalla pole position davanti a Martins, Fornaroli ha ammesso di «non essere partito bene». «La gara è stata complicata. Ad inizio anno non mi aspettavo di vincere il titolo. Oggi la macchina era incredibile, voglio ringraziare il team, mi hanno fatto sentire a casa e anche nei momenti difficili sono stati in grado di portarmi dove sono adesso», ha aggiunto.

Succede al brasiliano Gabriel Bortoleto, che ha esordito in F1 questa stagione con la Sauber. Prima di lui, il britannico George Russell, il monegasco Charles Leclerc e l'australiano Oscar Piastri avevano trionfato in entrambe le categorie cadette in due anni consecutivi. E' il terzo italiano nella storia a conquistare il titolo in F2, dopo Giorgio Pantano e Davide Valsecchi, rispettivamente nel 2008 e nel 2012. Fornaroli però dovrà probabilmente pazientare ancora prima di entrare nella massima categoria, dato che la griglia del prossimo anno é quasi al completo. «Il mio manager sta facendo un lavoro incredibile e sono fiducioso - ha auspicato -. Spero che possiate vedere cosa accadrà tra qualche settimana. La Formula 1 è sicuramente l'obiettivo principale e penso di aver dimostrato di meritarla».