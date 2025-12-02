Fornaroli, futuro targato McLaren: «Voglio correre a massimi livelli». Entra nella scuderia britannica nel programma Driver Development
Le pagelle del Gp del Qatar: Max da urlo. Hamilton, la peggiore gara con la Rossa. Un premio per Hannah, stratega vincente
Gp Qatar, McLaren scelta suicida. Norris: «È dura da digerire, preso azzardo che invece sarebbe toccato ai nostri avversari»
C'e' la McLaren nel futuro prossimo di Leonardo Fornaroli. Il ventenne pilota piacentino, appena laureatosi campione del mondo in F2 dopo aver vinto l'anno scorso il titolo in F3, entra a far parte della scuderia britannica nel programma Driver Development. «Assumerà un ruolo di test e sviluppo all'interno della struttura del team di Formula 1», fa sapere McLaren . Con lui arruolati anche l'olandese Richard Verschoor, 24 anni, vincitore del Gp di Macao in F3, e lo spagnolo Christian Costoya, 15enne vincitore del Mondiale kart.
«Sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte del McLaren Driver Development Program dopo un altro anno di successi in pista - il commento di Fornaroli -. Vincere entrambi i titoli di Formula 3 e Formula 2 è stato un passo importante nel mio percorso e sono motivato a fare il passo successivo nel mio sviluppo attraverso il programma, mentre lavoro per raggiungere il mio obiettivo finale: correre ai massimi livelli».