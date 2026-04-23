Francesco Daniele all'esordio nell'automobilismo, il figlio del mito della musica Pino parte dal Campionato Italiano Gt Sprint

Francesco Daniele, figlio del mito della musica italiana Pino Daniele, sta per esordire nell'automobilismo. Il team DL Racing è pronto a schierarlo, appena ventenne, al via del primo round del Campionato Italiano GT Sprint 2026 in pista il prossimo weekend sull'Autodromo di Imola. Da sempre grande appassionato di motorsport, Francesco Daniele affronterà il suo primo impegno nell'automobilismo al volante della Lamborghini Huracán ST Evo2 da oltre 600 cavalli preparata dalla scuderia milanese diretta da Diego Locanto.

Compiuti 20 anni lo scorso 21 dicembre, è stato attratto dal mondo dello sport fin da bambino e ha sempre seguito quello delle corse in particolare, ma solo di recente ha avviato l'impegnativo percorso sportivo che a Imola culminerà con il suo esordio in pista in uno dei più importanti contesti racing e in un ambiente nel quale è approdato mostrando fin da subito entusiasmo unito a rigore e professionalità, seguito da Alberto Di Folco e Lorenzo Petrucci, rispettivamente Head Coach e Ceo e Director of Operations and Institutional Relations di TooFast Academy.

Francesco è nato e vive a Roma, ha frequentato il liceo linguistico internazionale e al momento è iscritto al primo anno del corso di laurea in Politics: Philosophy and Economics alla Luiss. Oltre agli studi, la sua vita sembra un vero e proprio tributo allo sport, fondamentale nello sviluppo e nella crescita anche umana ed emotiva, non solo per i giovani. Il suo è infatti il profilo di un ragazzo «super sportivo»: da bambino Francesco ha praticato il tennis e poi il nuoto (tanto da voler ricordare il Circolo Canottieri Aniene con lo stemma posto sulla Lamborghini), mostrando buona attitudine. Crescendo ha vissuto una parentesi nel motociclismo, tra cross e pista, fino a intraprendere il percorso automobilistico, anche confrontandosi e seguendo i pareri di un caro amico e pilota come Luca Salvadori, con il quale ha voluto rimarcare il legame apponendo il logo della fondazione a lui dedicata (fondata dal papà Maurizio) sia sulla tuta di pilota sia sulla livrea dell'auto.

La passione si è definitivamente consacrata a fine 2023, quando con un amico è andato all'Autodromo di Vallelunga in occasione delle Finali Mondiali del campionato monomarca Lamborghini Super Trofeo, nelle quali proprio DL Racing trionfò in gara 2. Da quel momento la promessa a se stesso di tornare sul circuito che sorge alle porte di Roma nelle vesti di pilota. Promessa mantenuta: a fine 2025 con il team ha vissuto il suo primo test sulla Huracán ST Evo2, al quale sono seguite altre due giornate di lavoro in pista sempre a Vallelunga e al Misano World Circuit.

«Con Diego Locanto e tutta la squadra - ha detto Francesco Daniele - mi sono trovato benissimo fin dal primo momento, mi hanno accolto come se corressi con loro da anni e i primi test sono stati molto utili. Al volante della Lamborghini ho riscontrato un ottimo feeling di guida e non mi aspettavo di trovarmi immediatamente a mio agio. Sono consapevole che a Imola sarà un esordio importante e sono molto emozionato. Io punto sempre a dare il meglio e di conseguenza a un risultato, però resto con i piedi per terra. Sono realista: è il mio primo anno di corse, sarà anche di apprendistato e quindi cercherò di andare per gradi. Valuteremo il percorso con il tempo e i traguardi ottenuti, sogno di riuscire a intraprendere la carriera di pilota ai vari livelli della filiera delle corse Gran Turismo».

«Abbiamo voluto fortemente Francesco nel gruppo di giovani talenti di DL Racing - ha spiegato il team principal Diego Locanto - Siamo convinti che possa fare un percorso sportivo di rilievo. Ha qualità e talento ed è un ragazzo che rispecchia alla perfezione anche i nostri valori morali e sportivi. Fin dai primi test ha mostrato di avere velocità e attitudine nella guida di auto GT, con lui è quindi possibile impostare un programma a lungo termine, ma senza alcun tipo di pressione, perché è chiaro che dovrà crescere e dovrà poterlo fare con serenità. Noi cercheremo di supportarlo in tutto proprio a partire da questo impegnativo esordio a Imola».

«Siamo lieti di accogliere Francesco Daniele nel nostro percorso - hanno aggiunto Alberto di Folco e Lorenzo Petrucci (TooFast Academy) - Insieme abbiamo lavorato intensamente per arrivare nelle migliori condizioni alla prima gara con il team DL. Abbiamo conosciuto Francesco al Memorial Luca Persiani e fin da subito ci hanno colpito la sua determinazione e la forte voglia di mettersi in gioco. Ha intrapreso un percorso mirato di preparazione fisica presso Athletica Cetilar, affiancato da un intenso lavoro in pista con il go-kart assieme a Italcorse e al simulatore presso il Dsc Vallelunga.

Durante questa fase di test ha evidenziato una crescita costante. Saremo al suo fianco per tutta la stagione, supportandolo nel suo percorso sportivo». A Imola le due gare GT Cup, la categoria nella quale Francesco Daniele è iscritto, del Campionato Italiano GT Sprint si disputano sabato 25 aprile alle 17.30 e domenica alle 15.30. Le gare prevedono una durata di 50 minuti + 1 giro e saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (Sky 228 e web). Il Campionato Italiano GT Sprint 2026 si corerà anche il 24/5 a Vallelunga, il 26/7 a Mugello e l'11/10 a Monza.