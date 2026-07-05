Freccia Tricolori, spettacolo nel cielo della Capitale: sorvoleranno l'arrivo del Rally di Roma

ll Rally di Roma Capitale si prepara a scrivere un'altra pagina della propria storia con un finale destinato a diventare uno dei momenti più celebri mai vissuti dalla manifestazione. Per la prima volta dalla nascita dell'evento organizzato da Motorsport Italia e ideato da Max Rendina, l'arrivo finale di domenica 5 luglio sarà ospitato in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia conclusiva del terzo round valido per il FIA European Rally Championship e il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori colorerà il cielo di Roma con il Tricolore in occasione dell'arrivo della ma nifestazione, suggellando simbolicamente il legame tra uno dei più importanti eventi sportivi internazionali ospitati dalla Capitale e una delle eccellenze italiane più apprezzate e riconosciute nel mondo. Il sorvolo delle Frecce è previsto domenica nella fascia oraria tra le 17:50 e le 18:10, nel corso della cerimonia di premiazione che incoronerà i vincitori.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Motorsport Italia e l'Aeronautica Militare, che hanno lavorato congiuntamente per rendere possibile un momento destinato a valorizzare ulteriormente l'immagine della città e dell'evento. Una sinergia completata anche grazie al sostegno verso l'evento da parte della Regione Lazio, Roma Capitale, il Ministero per lo Sport e i Giovani e la collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, ACI Sport, CONI, Sport e Salute, la Polizia di Roma Capitale, le amministrazioni locali e le forze dell’ordine.

Via della Conciliazione rappresenta uno dei luoghi più riconoscibili al mondo.

Asse monumentale che collega Castel Sant'Angelo alla Basilica di San Pietro, ogni anno accoglie milioni di visitatori provenienti da ogni continente e costituisce una delle cartoline più rappresentative della Capitale. Portare qui il podio finale del Rally di Roma Capitale significa aggiungere un nuovo capitolo alla storia della manifestazione, rafforzando ulteriormente quel rapporto con Roma che negli anni è diventato uno degli elementi distintivi dell'evento.

Dopo aver consolidato la propria identità attraverso la foto in Piazza di Spagna, la partenza e la prova spettacolo ai piedi del Colosseo, il Rally di Roma Capitale amplia così la propria presenza nei luoghi simbolo della città, trasformando anche il momento conclusivo della competizione in una grande occasione di promozione internazionale per il territorio a completamento anche del nuovo Aeroitalia HQ al Salone delle Fontane all'EUR.