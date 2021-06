Fuori anche Sordo, Hyundai consegna il Rally di Sardegna a Toyota. Ogier sempre in testa, ma davanti a Evans

OLBIA – Salvo sorprese – del resto mancano ancora 4 cronometrate per un totale di 46 chilometri, incluso il Power Stage da 5 punti – appena quattro piloti del mondiale assoluto di Rally (Wrc) concluderanno domani fr ai primi 10 il Rally di Sardegna. Sabato mattina sono “saltati” Ott Tänak (Hyundi i20 coupé), quando era primo, Gus Greensmith (Ford Fiesta), quando era comunque già oltre al ventesima posizione, e nel pomeriggio Dani Sordo (Hyundai i20 coupé) quando era secondo (ha perso una ruota).

I piloti del Toyota Gazoo Racing, che erano riusciti a vincere il primo stage solo al decimo tentativo, hanno beneficiato della progressiva uscita di scena dei rivali coreani. Con la sua Yaris, l'attento Sèbastien Ogier si è issato al comando della corsa isolana che alla vigilia dell'ultimo riposo guida con poco meno di 39'' di margine sul compagno di squadra Elfyn Evans. Sul podio virtuale resta ancora Thierry Neuville con la sola i20 coupé in corsa per il titolo iridato scampata ai problemi.

Il belga viaggia tuttavia a oltre venti secondi dal gallese, ma quest'anno in Sardegna, dove ha già vinto due volte, non è sembrato aver trovato mai la giusta confidenza né con il tracciato né con la macchina. Per effetto delle uscite di scena dei più quotati rivali, il giapponese Katsuta Takamoto (Toyota Yaris) è stato spinto fino alla quarta posizione con la quale eguaglierebbe il miglior risultato ottenuto finora nel Wrc (due settimane fa in Portogallo). Takamoto accusa un ritardo di oltre 4 minuti da Ogier.

Venerdì avevano già dovuto fare i conti con le difficoltà del Rally di Sardegna Teemu Suninen (Ford Fiesta), Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) e Pierre Louis Loubet (Hyundai i20 coupé). La singolare “configurazione” della gara italiana, quinto dei dodici appuntamenti del mondiale, ha “risucchiato” il più veloce dei piloti del Wrc2 fino alla quinta posizione. Per la Hyundai una ben magra consolazione, visto che si tratta di Jari Huttunen con una i20 Coupé R5. Il finnico vanta però appena 3 secondi su Mads Ostberg (Citroen C3) che lo precederebbe se non avesse rimediato un minuto di penalità. Sulla base dell'andamento della gara, appare probabile che il norvegese lo scavalchi in classifica.