​Gabriele Tarquini nominato direttore sportivo del programma di Genesis per Hypercar e Le Mans

Ci sarà un po’ di Italia nel programma che porterà Genesis, il marchio premium di Hyundai Motor Group, al debutto nel WEC e nell’IMSA nel 2026. Gabriele Tarquini (nella foto) sarà infatti il direttore sportivo del programma che sarà portato avanti, come già annunciato, con la IDEC Sport e il team Magma, presente a Le Mans con una LMP2 che è l’antipasto per il prossimo anno.

L’Hypercar coreana, che si chiama GR-001 ed è stata già presentata, avrà telaio Oreca e il gruppo di lavoro tecnico avrà a disposizione un nuovo centro presso il circuito del Paul Ricard dove la stessa Oreca ha la propria sede. L’obiettivo è chiaramente quello di ottimizzare e accelerare il processo di sviluppo in modo da poter scendere in pista già nel 2026 e raccogliere dati ed esperienza in vista della prima stagione piena da disputare nel 2027, anno nel quale la GR-001 debutterà a Le Mans.

Il “Cinghiale” – questo è il soprannome del pilota di Giulianova – non è la sola nomina annunciata a Le Mans alla presenza del presidente di Hyundai Europe, Xavier Martinet. Nello staff dirigenziale ci saranno infatti Anouck Abadie in qualità di team manager e Justin Taylor come chief engineer mettendo a disposizione l’esperienza maturata già in Ferrari e in Cadillac per la Chip Ganassi Racing. A condurre le operazioni come team director c’è, come noto, Cyril Abiteboul.

A spingere l’hypercar coreana, insieme al modulo ibrido standard per tutte le vetture di questa classe, ci sarà un V8 3,5 litri biturbo frutto dell’unione tra due 4 cilindri che al momento equipaggiano la Hyundai i20 WRC. A questo proposito, non ci sono stati annunci dunque non si sa se l’ingresso nel mondo dell’endurance da parte del costruttore sudcoreano implicherà l’abbandono dei rally.