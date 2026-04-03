Genesis, ad Imola la prima gara della GMR-001. La debuttante hypercar ha effettuato 25mila km di test su diversi circuiti

Saranno trascorsi meno di 500 giorni tra la presentazione del team Genesis Magma Racing, avvenuta il 4 dicembre 2024, e la 6 Ore di Imola, in programma dal 17 al 19 aprile, quando quando il costruttore debutterà nel Wec, il World Endurance Championship, con la prima gara della stagione 2026. Nel frattempo, la nuova hypercar, la GMR-001, con il primo telaio realizzato dal partner ufficiale ORECA, ha percorso quasi 25.000 chilometri sui circuiti più rappresentativi del campionato, mentre il motore 3.2 V8 turbo, basato sul quattro cilindri in linea delle vetture Hyundai del mondiale rally, ha avuto la prima accensione nel febbraio 2025.

«Partire da zero ha i suoi vantaggi - ha affermato il team manager, Anouck Abadie - abbiamo creato la struttura del team senza doverci attenere a schemi preesistenti." La GMR-001 sottolinea il legame con le vetture di serie grazie alla doppia firma luminosa e potrà contare sull'esperienza del due volte campione del mondo André Lotterer, che condividerà il volante della vettura numero 17 con il pluricampione IMSA «Pipo» Derani e con Mathys Jaubert.

«Per la maggior parte di noi che siamo in questo sport da molto tempo, l'obiettivo finale è vincere - ha dichiarato Lotterer - e fino ad allora non si è mai completamente soddisfatti, ma la dinamica è ovviamente diversa quando debutta un nuovo costruttore contro team che corrono da anni. Sarebbe fantastico concludere la nostra prima gara senza intoppi e accumulare la massima esperienza possibile».