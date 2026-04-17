Genesis Magma Racing al debutto nel WEC 2026. La GMR-001 alla 6 Ore di Imola

Il 19 aprile 2026 Genesis Magma Racing debutta nel FIA World Endurance Championship (WEC) con la 6 ore di Imola. Il team scende in pista all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari con due GMR-001 con l’obiettivo di portare entrambe le vetture al traguardo, cercando di massimizzare affidabilità e gestione operativa.

L’inserimento del marchio coreano nel WEC è parte di una specifica strategia volta alla crescita del brand in Europa; infatti, avviene quasi contemporaneamente all’ingresso del marchio nel mercato italiano delle automobili stradali (con i modelli: GV60, GV70 Electrified e G80 Electrified).

Il passaggio dalla fase di sviluppo della GMR-001 alla competizione è avvenuto in tempi brevissimi; infatti, l’hypercar di Genesis debutta nella serie, a solamente un anno e mezzo di distanza dall’annuncio, dopo diversi test e 25,000 km percorsi.

Le GMR-001 montano entrambe motori G8MR 3,2 I Turbo V8 e telaio sviluppato da Oreca, la numero 17 verrà condivisa da: Pipo Derani, Mathys Jaubert e Andrè Lotterer, mentre la numero 19 da: Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet e Dani Juncadella.

In definitiva, Genesis scende sul tracciato motivata e piena di iniziativa accanto a squadre già affermate, ma con la consapevolezza di iniziare con “l’obbiettivo principale di eseguire al meglio ogni dettaglio prima di poter ambire a risultati in gara” come affermato da Cyril Abiteboul, Team Principal di Genesis Magma Racing.