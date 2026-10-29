Genesis Magma Racing: la sfida Hypercar nel WEC, dal foglio bianco alla pole position

LE CASTELLET - Una sfida quasi romantica, d’altri tempi. In un’epoca d’oro per il FIA WEC, caratterizzata da una griglia gremita di costruttori blasonati, Genesis Magma Racing ha deciso di scendere in pista nella classe regina dell’Endurance. Una doppia sfida per il marchio coreano chiamato non soltanto a realizzare una Hypercar partendo da un foglio bianco, ma anche a costruire una squadra da zero. Un inizio in salita che però non ha intimorito gli uomini del team, la cui base operativa sorge a pochi chilometri dal circuito di Le Castellet, in Francia.

«Quando sono arrivato con André Lotterer eravamo soltanto noi. Non c'era la squadra, non c'era l'ingegnere capo: non c'era niente - ha raccontato il pilota Pipo Derani - Team e vettura sono nati da zero. Dopo un primo periodo di adattamento, i primi risultati sono finalmente arrivati».

Squadra e vettura sono quindi cresciute insieme. Dal debutto stagionale ai primi punti conquistati a Spa, la seconda gara del campionato, passando per le prestazioni incoraggianti del Fuji, la GMR-001 LMDh ha mostrato un progressivamente il suo potenziale. La conferma è arrivata sul circuito di Montmelò, dove Mathys Jaubert ha conquistato una storica pole position per la 6 Ore di Barcellona, completata dal terzo crono della vettura gemella di Mathieu Jaminet.

Realizzata su un telaio Oreca, la Genesis GMR-001 LMDh abbina un motore V8 biturbo da 3.2 litri, derivato da quello della Hyundai i20N che corre nel Rally, a un avanzato sistema ibrido in grado di sviluppare una potenza massima di 670 cv. Sofisticata anche l’aerodinamica che deve bilanciare l’efficienza sui lunghi rettilinei di Le Mans, alla deportanza per affrontare le tortuose curve del circuito di Interlagos.

Sul ponte di comando c'è Gabriele Tarquini, direttore sportivo del team. «La nostra Hypercar ha un potenziale enorme, ora dobbiamo farlo emergere – ha spiegato l’ex pilota abruzzese - La macchina ci ha stupito fin dall'inizio e sta andando più forte di quanto noi siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo però imparare a gestire meglio la gara, perché siamo ancora carenti da questo punto di vista».

Mai fermarsi, l’attenzione dello sviluppo è ora focalizzata sull'elettronica e sul software. L’obiettivo, in vista della prossima stagione, è quello di accorciare le distanze dalla vetta e occupare stabilmente le posizioni di vertice.