Genesis per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans con due GMR-001 Hypercar. Primo costruttore sudcoreano nella classe regina

Il marchio Genesis, appartenente al gruppo Hyundai, è pronto a scrivere una pagina importante della propria storia sportiva con il debutto alla 24 Ore di Le Mans 2026 con due GMR-001 Hypercar, diventando il primo costruttore sudcoreano a competere nella classe regina della celebre gara endurance. La partecipazione alla gara francese per Genesis Magma Racing rappresenta la sfida più impegnativa dall'ingresso nel FIA World Endurance Championship, con l'obiettivo dichiarato di completare la corsa e portare entrambe le vetture al traguardo. Per questo motivo, il team ha svolto una sessione di test endurance a Le Castellet e ha introdotto ulteriori affinamenti tecnici dopo i primi risultati ottenuti nel campionato, compresi i punti conquistati alla 6 Ore di Spa-Francorchamps.

Per celebrare il debutto a Le Mans, le due Hypercar sfoggeranno una speciale livrea caratterizzata da una sfumatura che unisce il Magma Orange, colore simbolo del team e richiamo all'energia della Corea, a un intenso rosso posteriore. Un design studiato per esprimere movimento, passione e identità, impreziosito dalla scritta «Magma» in hangeul lungo la carrozzeria e realizzato in collaborazione con Hexis, partner tecnico. Le vetture numero 17 e 19 manterranno lo stesso linguaggio stilistico con alcuni dettagli distintivi dedicati.

La partecipazione alla 24 Ore di Le Mans rappresenta inoltre un'importante vetrina internazionale per il marchio, impegnato nel rafforzamento della propria presenza in Europa e in particolare in Italia, dove ha avviato le attività all'inizio del 2026 con una gamma completamente elettrica composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80 e si prepara ad aprire il primo showroom a Padova presso Ferri Auto, seguito da una seconda struttura a Roma.