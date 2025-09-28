Giovanni e Franco su Skoda Fabia RS vincono il Rally dei Nuraghi e del Vermentino

Giovanni Trentin, Nella lunga e finora irrisolta ricerca di un pilota italiano da inserire ai vertici dei rally mondiali, irrompe il ragazzo di Montebelluna. Figlio d’arte, il papà Mauro è stato per anni protagonista dei campionati terra, è ora concentrato sulla carriera del figlio, inserito nel progetto giovani di ACI che mette i suoi piloti in condizione di maturare esperienze importanti. Trentin junior ha corso a lungo nel karting. Una formazione che lo accompagna al debutto nei rally come portacolori di ACI Team Italia, sempre nel 2023, quando conquista il titolo Junior nel Latvian Rally Championship su Ford Fiesta Rally4. E sulle orme di padre Mauro centra il primo successo pesante al Rally San Marino. Suoi avversari sono altri due giovanotti: Tommaso Ciuffi e Alberto Battistolli che s’è ritrovato contro al San Marino.

Ma Giovanni forte del suo motto "Rischio e vado al massimo, non ho voglia di arrivare secondo”. Giovanni Trentin e Alessandro Franco hanno vinto il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, strappando il secondo successo stagionale e balzando in testa al Campionato Italiano Rally Terra. Il pilota di ACI Team Italia ha saputo gestire due giorni di gara ai limiti del possibile, districandosi tra forature, uscite, rotture e prove speciali di difficoltà mondiale. Il trentino, poco più che diciottenne, ha infatti iniziato la gara sulla terra sarda con il danneggiamento di un ammortizzatore, ed in questa condizione è comunque riuscito a gestire la sua Skoda Fabia RS per quasi 20km chiudendo clamorosamente in testa il primo giorno. Al sabato poi, con cautela, è riuscito a contenere l'assalto dei suoi avversari, uscendo dalla terra aspra ed arcigna della Sardegna senza conseguenze, anzi come capoclassifica del Campionato e nuovo principale candidato al titolo.

L'equipaggio di ACI Team Italia su Skoda Fabia RS vola in testa al Campionato Italiano Rally Terra centrando il bis dopo il successo a San Marino. Primo podio stagionale per i finlandesi Korhola-Temonen e per Costenaro Bardini, dopo la foratura sul finale di Battistolli scivolato al 7° posto. Gioia casalinga per Ricciu-Mazzone su Peugeot 208, vincitori nella Coppa ACI Sport Due Ruote Motrici, mentre Tosetto-Angeli sorridono nella 4WD. Montagna-Spagnolo vincono la Classi N2RM. Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è stato una gara a dir poco tosta, dove tutti hanno sofferto un rallentamento, e dove a far la differenza è stata la capacità di contenere l'imprevedibile. È così uscito subito di strada Tommaso Ciuffi, vincitore della PS1 che ha rotto però la coppa dell'olio, mentre invece l'altro pretendente tricolore, Alberto Battistolli, ha forato addirittura due volte. In coppia con Nicolò Gonella su altra Skoda Fabia RS il campione veneto nella seconda giornata di gara era riuscito a recuperare quasi 40" di svantaggio, ma proprio sull'ultima prova ha forato di nuovo atterrando dopo un salto, perdendo diversi minuti e scivolando al 7° posto.

«È stata più difficile di San Marino, anche grazie a un po’ di fortuna siamo riusciti a restare davanti e a chiudere da leader dopo la prima giornata - racconta Trentin all'arrivo - stamattina siamo partiti tranquilli, abbiamo faticato un po’, però alla fine siamo riusciti a fare bene nell’ultimo giro e siamo andati forte. Nell’ultima prova speciale ho fatto anche un dritto, mi dispiace molto per Alberto. La convinzione è importante: quando parti deciso e vuoi vincere a tutti i costi, fai la differenza. Questa vittoria è il frutto di questo atteggiamento.» Primi sorrisi così anche per il finlandese Benjamiin Korhola in coppia con Kristian Temonen, al debutto su Skoda Fabia RS che finalmente si è tolto la soddisfazione di salire sul podio. Il "flying finn" ha forato anche lui per ben due volte, la prima nella qualifica e la seconda nella PS1, ma nonostante questo non si è mai arreso ed anzi, siglando anche uno scratch ha sfruttato le sfortune degli altri per strappare un ottimo 2° posto.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO: 1. TRENTIN-FRANCO (Skoda Fabia Rs R5) in 50'51.3; 2. KORHOLA-TEMONEN (Skoda Fabia R5) a 37.0; 3. COSTENARO-BARDINI (Skoda Fabia Rs R5) a 1'00.9; 4. FARINA-RACCUIA (Skoda Fabia R5) a 1'40.6; 5. MARCHIORO-MARCHETTI (Citroen C3 R5) a 1'57.2; 6. TONSO-OMETTO (Skoda Fabia Rs R5) a 3'00.8; 7. BATTISTOLLI-GONELLA (Skoda Fabia Rs R5) a 3'32.9; 8. DIANA-CONTI (Skoda Fabia R5) a 3'43.9; 9. SPANU-SPANU (Skoda Fabia R5) a 4'58.4; 10. CECCHETTINI-GARAVALDI (Skoda Fabia Evo R5) a 5'05.6

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA: 1. Trentin 55pt ; 2. Ciuffi 51 pt ; 3. Battistolli 41 pt; 4. Andreucci 23 pt; 5. Johansson, Costenaro 22 pt.