Giovinazzi rinnova il contratto con Ferrari: «Essere pilota ufficiale nel WEC e terzo pilota in F1 è motivo di grande orgoglio»

Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale del contratto con Antonio Giovinazzi, che continuerà a rappresentare il Cavallino Rampante come pilota ufficiale nelle competizioni endurance e con il ruolo di Reserve Driver in Scuderia Ferrari HP. Antonio Giovinazzi è attualmente impegnato nel FIA World Endurance Championship, per la terza stagione consecutiva. Con Alessandro Pier Guidi e James Calado condivide una delle due 499P iscritte dalla squadra ufficiale Ferrari-AF Corse. Sinora il pilota pugliese ha partecipato a 20 gare del Mondiale Endurance (19 in top class) con la Ferrari ottenendo tre vittorie: a Le Mans nel 2023 e alle 6 Ore di Imola e di Spa, nel 2025; nel ruolino di marcia sono inclusi, inoltre, 3 Hyperpole (al COTA nel 2024, in Qatar e in Italia nella stagione in corso) e 7 podi.

Il debutto del pilota classe 1993 a Le Mans risale al 2018 quando gareggiò con una Ferrari 488 GTE. Per la prima volta nel 2017 Giovinazzi è stato impegnato con Scuderia Ferrari con il ruolo di terzo pilota, una mansione che continua a ricoprire nelle vesti di Reserve Driver della squadra che disputa il campionato del mondo di Formula 1. «Otto anni fa - ha commentato Giovinazzi - è cominciata la mia avventura con Ferrari, che per me è molto più di un team: è una famiglia. Rinnovare oggi significa continuare una sfida che mi appassiona ogni giorno, in un ambiente dove contano le persone, il lavoro di squadra e l'ambizione. Essere pilota ufficiale nel WEC e terzo pilota in Formula 1 è un impegno che affronto con grande orgoglio e motivazione. Grazie alla Ferrari per la fiducia rinnovata: crescere con questi colori addosso è qualcosa di speciale. Non vedo l'ora - ha concluso - di vivere i prossimi capitoli di questa storia con l'impegno, la passione e la fame di risultati che mi accompagnano da sempre».