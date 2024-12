Norris domina il GP di Abu Dhabi e consegna il Mondiale Costruttori alla McLaren. Sainz è secondo davanti a un grande Leclerc

Dominio di Lando Norris nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota ingese, ha portato alla McLaren i punti necessari per il Mondiale Costruttori battendo una Ferrari che ha fatto il massimo in gara, con Carlos Sainz e Charles Leclerc clamorosamente terzo dopo essere partito 19esimo. I brividi nel team McLaren sono arrivati subito quando, alla prima curva dopo la partenza, Oscar Piastri che partiva dalla prima fila è stato speronato da Max Verstappen. Con la seconda McLaren fuori gioco, in quanto l'australiano era precipitato ultimo, per la Ferrari si erano accese molte speranze. Tutto era nelle mani di Norris, una piccola sbavatura o un guasto, potevano stravolgere la classifica iridata a favore della Ferrari.

Ma l'inglese non si è fatto prendere dall'emozione, è stato freddo e implacabile, andando a cogliere il quarto successo in F1, tutti ottenuti quest'anno: Miami, Zandvoort, Singapore e Yas Marina. Piastri ha poi recuperato fino al decimo posto, recuperando un punto e così la differenza finale tra McLaren e Ferrari è stata di 14 punti. Bravo Sainz, sempre secondo, ma nulla ha potuto per raggiungere Norris, troppo veloce la McLaren. Un bel modo per salutare la Ferrari, da domani Sainz cambierà tuta indossando quella della Williams. Quarto posto per Lewis Hamilton, protagonista come Leclerc di un gran recupero dalla 16esima piazzola di partenza. Un bel riscatto per il sette volte campione del mondo dopo qualche weekend sottotono di troppo. Per Hamilton è stata l'ultima gara con la Mercedes, con la quale ha vinto sei mondiali. Da domani è il nuovo pilota Ferrari.

La cronaca

Gran gara di Norris, sempre al comando, che vince il GP di Abu Dhabi. La McLaren è campione del mondo costruttori. Secondo Sainz davanti a Leclerc, di più i due piloti Ferrari non potevano fare. Quarto Hamilton che supera Russell a poche curve dal traguardo. Sesto Verstappen davanti a Gasly, Hulkenberg, Alonso e Piastri, questi i piloti a punti. Seguono Albon Tsunoda Zhou Stroll Doohan Magnussen. Ritirati Lawson Bottas Colapinto Perez

Norris va verso la vittoria e con essa la McLaren sta per conquistare il mondiale costruttori

Ultimo giro - Si ritira con il motore fumante Lawson

A dare la bandiera a scacchi dell'ultimo GP stagionale sarà Jannik Sinner che stamane si è anche concesso un giro del circuito sulla Ferrari 296 con al volante Leclerc

56° giro - Hamilton ha raggiunto Russell

55° giro di 58 - Norris procede a gran ritmo, Sainz ha mollato ed è a 7"5

52° giro - Hamilton ha ridotto il divario da Russell da 14 a 5 secondi sfruttando al meglio le gomme medie

Nelle retrovie, e doppiati di 1 giro, lottano il debuttante Doohan e Zhou

Piastri riesce a scavalcare Tsunoda dopo lungo duello ed ora punta Alonso per il decimo posto

49° giro di 58 - Norris aumenta il vantaggio su Sainz a 6"

47° giro - Piastri con la seconda McLaren cerca di entrare in zona punti e duella con Tsunoda, 11°

44° giro - Norris ha 4"5 su Sainz, Leclerc terzo deve guardarsi da Russell che è a 4" da lui

43° giro - Hamilton supera Gasly e va quinto dietro a Russell, 14 secondi davanti a lui

41° giro di 58 - Hamilton supera Hulkenberg per la sesta piazza e si avventa su Gasly

Seconda sosta per Alonso che monta un secondo set di hard, Piastri supera Stroll per il 14° posto

20 giri al termine, il mondiale costruttori è nelle mani di Norris. Il divario tra McLaren e Ferrari in questo momento è di 13 punti

37° giro - Norris precede Sainz di 3", a 23" c'è Leclerc, poi a 27" Russell che ha 10" di vantaggio su Gasly che è insidiato da Hulkenberg. Settimo Hamilton in gran recupero, poi Verstappen Alonso Albon Zhou Tsunoda Doohan Stroll Piastri Magnussen Lawson

35° giro - Ultimo a cambiare le gomme Hamilton, che monta le medie, unico a farlo

Magnussen si è fermato ai box dopo il contatto ed è ripartito con le soft

33° giro - Piastri e Stroll ai box per un secondo pit-stop, di nuovo gomme hard

32° giro - Bottas arriva lungo in frenata e colpisce Magnussen. Non il miglior modo per concludere la carriera in F1, per entrambi

Verstappen via radio dà degli stupidi idioti ai commissari sportivi che gli hanno dato la penalità. Per internderci, giustissima, ma nel mondo di Verstappen dove tutto lui può fare, non va bene

30° giro - Verstappen va al pit-stop e sconta i 10 secondi di penalità. Rientra 11esimo.

28° giro - Sainz segna il giro più veloce ed è secondo dietro a Norris. Terzo, senza pit-stop, Verstappen che precede Hamilton, anche lui senza avere effettuato la sosta. Sono gli unici due a non essersi fermati. Leclerc è quinto poi Russell che ha superato Gasly. Ottavo Hulkenberg, poi alonso Piastri Stroll Magnussen Albon Zhou Tsunoda Doohan Bottas Lawson, costretto a due soste quando stava conducendo una gran gara

Si ritira ai box Colapiinto

L'anticipo del pit-stop di Sainz rispetto a Norris ha permesso allo spagnolo di essere a 2" dall'inglese

27° giro - McLaren risponde richiamando Norris, ai box anche Russell, tutti con gomme hard

26° giro - Box per Sainz che anticipa rispetto a Norris il cambio gomme

Lawson rientra ai box, dice che la vettura saltella per la gomma anteriore sinistra mal fissata

Leclerc prende la scia di Gasly e lo supera salendo in sesta posizione

25° giro - E' ora Lawson a cambiare le gomme

Leclerc supera bene Lawson e si avventa su Gasly

24° giro - Pit-stop per Tsunoda e Doohan, Gasly supera Lawson che ha alle spalle Leclerc

22° giro - Norris precede Sainz Russell Verstappen Hamilton Lawson Gasly Leclerc Hulkenberg Tsunoda Doohan Alonso Piastri Stroll Magnussen Albon Zhou Bottas Colapinto

Leclerc è rientrato in ottava posizione, dietro a Gasly e davanti a Hulkenberg

21° giro - Pit-stop per Lelcerc che riprende la pista con gomme hard

20° giro - Norris ha 4" su Sainz il quale precede di 14" Russell e Leclerc

La situazione nel mondiale costruttori vede ora la Ferrari a -16 punti dalla McLaren dai 21 che erano al momento della partenza

18° giro - Leclerc è scatenato e sta per raggiungere anche Russell, terzo

Bel duello tra Gasly, con le gomme hard fresche, e Tsunoda con le medie fin dal via. Alla fine la spunta il francese per l'ottavo posto

15° giro - Pit-stop per Gasly, gomme dure per lui. Leclerc diventa quarto

14° giro - Ai box Hulkenberg e Alonso, pneumatici hard anche per loro

Pit-stop per Magnussen Zhou e Albon, tutti ripartono con gomma dura

13° giro - Leclerc continua la sua poderosa rimonta e supera Hulkenberg per il quinto posto. Verstappen a sua volta passa Alonso.

12° giro - Hamilton supera Lawson, ma il neozelandese si riprende la decima piazza con una bella manovra

Penalità di 10 secondi anche per Piastri per la tamponata a Colapinto

10° giro - Norris aumenta a 3"2 il vantaggio su Sainiz, Gasly resiste in terza posizione davanti a Russell e Hulkenberg. Leclerc supera Alonso e va sesto mentre Verstappen passa Magnussen per l'ottava posizione

10 secondi di penalità a Verstappen per avere speronato Piastri, stessa penalità per Bottas che nel 1° giro ha mandato in testacoda Perez, poi ritiratosi

5° giro - Norris ha 2"5 su Sainz, terzo è Gasly seguito da Russell Hulkenberg Alonso Magnussen Leclerc Stroll Verstappen Lawson Hamilton Bottas Zhou Albon Tsunoda Doohan Colapinto. Piastri ai box monta le gomme hard come fatto anche da Colapinto

Piastri, ultimo, tampona Colapinto, l'argentino deve rientrare ai box per una foratura

Dopo un breve periodo di virtual safety car per rimuovere la vettura di Perez, la gara riprende

Norris conduce davanti a Sainz Gasly Russell Hulkenberg Alonso Magnussen Leclerc Stroll Lawson Verstappen Hamilton Bottas Zhou Albon Doohan Tsunoda Colapinto Piastri che è ripartito. Si gira anche Perez, urtato nelle retrovie. Pessimo finale di campionato per il messicano

Pronti via e Norris va al comando, ma Verstappen dalla seconda fila sperona Piastri. Sainz è secondo

Questa sarà l'ultima gara in F1 per Zhou, Magnussen e Bottas, che non hanno trovato un contratto per il 2025. E forse sarà l'ultimo Gran Premio anche per Perez, che rischia seriamente di vedersi strappare il rinnovo del contratto firmato la scorsa estate.

Inizia il giro di ricognizione. Hamilton parte con le gomme dure, tutti gli altri con le medie

Tutto pronto per l'ultimo Gp di Formula 1, quello di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Le cose si erano messe male fin da subito, ancora prima di scendere in pista nel primo turno libero di venerdì quando la batteria della Ferrari di Charles Leclerc non ha dato risposte ed è stata sostituita. Il problema è stato che si trattava del terzo cambio e dunque, per regolamento, è scattata la penalità di 10 posizioni per lo schieramento di partenza.

Una tegola per la Ferrari che si gioca tutto contro la McLaren per la vittoria nel Mondiale Costruttori. Sono 21 i punti da recuperare, ma le due monoposto inglesi partiranno dalla prima fila, con Lando Norris in pole e Oscar Piastri secondo, poi Carlos Sainz, buon terzo in quella che è la sua ultima gara con la Rossa. Il suo futuro è con la Williams. La sfortuna di Leclerc è poi proseguita in qualifica, nel Q2, quando per pochi centimetri è andato oltre i limiti della pista alla curva 1 e gli è stato tolto il tempo valido. Di conseguenza, Leclerc si è ritrovato 14esimo, fuori dal Q3 e aggiungendovi le 10 posizioni della penalità, per il GP scatterà dall'ultima fila. Un vero disastro perché la battaglia contro la McLaren diviene zoppa, con il solo Sainz a combattere al vertice mentre Leclerc dovrà tentare una complicata rimonta.