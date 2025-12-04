Gp Abu Dhabi, Leclerc è l'unico che si sbilancia: «Norris vincerà il mondiale, 12 punti sono tanti»

Il coraggio in pista non gli manca di certo, lo abbiamo visto in centinaia di Gp condotti con il coltello fra i denti al volante di una Ferrari sempre un pò troppo in difficoltà. Ma anche fuori non scherza. In un paddock in cui nessuno dice niente lui si sbilancia senza problemi. «Chi vincerà la stagione? Credo Lando Norris, 12 punti di vantaggio sono tant»: parola di Charles Leclerc che nella conferenza piloti che apre il fine settimana del gp di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione che decreterà il vincitore nella corsa a tre tra Norris, Piastri e Verstappen.

Leclerc analizza poi il gran premio del Qatar: «E' stato un weekend difficile - le parole del pilota della Ferrari - Abbiamo capito però cosa è successo, ma avere una soluzione è un'altra storia. Abbiamo un'idea ma non una soluzione al 100%. Speriamo di poter cambiare qui ad Abu Dhabi. La stagione? A livello personale sono soddisfatto del mio lavoro, ma le prestazioni e i risultati non mi rendono soddisfatto. Abbiamo reagito bene come team, ma non è stato semplice perché non abbiamo portato aggiornamenti anche perché ora concentrati sul 2026. Speriamo nella prossima stagione». «Non so quanto saremo competitivi in questo weekend - ha aggiunto Leclerc - ci aspettiamo una grande McLaren qui, poi Red Bull e Mercedes. Ma sono qui solo per trarre il massimo dalla mia gara, non credo potrò avere un ruolo nella lotta mondiale. Sta a loro».