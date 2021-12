Gp Abu Dhabi, Verstappen: «Darò tutto, voglio il titolo». Olandese e Lewis alla pari, il Mondiale si assegna in volata

«Siamo a pari punti e so che come squadra daremo tutto per vincere questo campionato. Quella di domenica sarà una gara entusiasmante e vogliamo concludere la stagione nel miglior modo possibile». In vista del Gp di Abu Dhabi che, domenica, assegnerà il titolo mondiale piloti di F1, Max Verstappen non si nasconde. L’olandese è a pari punti in classifica con il sette volte iridato Lewis Hamilton, e con una vittoria in più, 9 contro 8, nelle corse di quest’anno. Se quindi tutti e due i driver uscissero fuori o comunque non andassero a punti, sarebbe l’orange a fregiarsi della corona. C’è quindi chi teme un “autoscontro” magari per la foga di superarsi l’uno con l’altro, ma Verstappen non sembra tipo da ricorrere a certi mezzi, e preferisce far sapere che è «entusiasta di essere di nuovo ad Abu Dhabi. La gara dell’anno scorso (vinse proprio Verstappen, Hamilton fu terzo ndr) non è un buon riferimento in quanto ci sono stati molteplici fattori che hanno contribuito al risultato. Nelle ultime gare ci è mancato un pò di ritmo, ma speriamo che non sarà così questo fine settimana. Il circuito di Yas Marina ha subito alcune modifiche e ora la pista è molto più veloce».

L’olandese si riferisce al fatto che gli organizzatori del gran premio sono intervenuti in tre punti del tracciato. Al termine del primo settore è stata eliminata la lenta variante che era posta in fondo al rettilineo che portava al primo tornantino. La configurazione vedrà le monoposto in pieno sul dritto fino al tornante, che è diventato più ampio e dovrebbe offrire maggiori opportunità di sorpasso. La seconda modifica, più corposa, interessa la variante al termine del secondo lungo rettilineo. L’intero complesso di sinistra-destra-sinistra della chicane con la successiva piega a 90 gradi a sinistra in contropendenza, è stato sostituito da una curva da 180 gradi più aperta e scorrevole, leggermente sopraelevata. Anche in questo caso tutto ciò dovrebbe favorire i sorpassi. Cambiamenti sono stati introdotti anche nella parte finale, e il tempo sul giro dovrebbe essere significativamente più basso anche per la modifica del raggio nelle curve ad angolo retto del terzo settore. «Ora la pista è più veloce - spiega Verstappen - e sarà interessante vedere come influenzerà l’assetto della vettura. Ô molto importante avere una buona qualifica ad Abu Dhabi, quindi speriamo di poterlo fare». Nel frattempo il 2021 rimarrà comunque da ricordare perché con la Red Bull «abbiamo realizzato molte vittorie e vissuti bei momenti, e siamo stati molto più competitivi in generale rispetto agli anni precedenti. Quindi, come squadra, possiamo essere molto contenti e orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione».

E la Mercedes? Oggi ha annunciato di aver interrotto il controverso accordo di sponsorizzazione con un’azienda legata all’incendio della Grenfell Tower del 2017 a Londra, nel quale morirono 72 persone. Il logo di Kingspan, i cui prodotti sono stati utilizzati nell’edificio, è apparso domenica sull’ auto di Lewis Hamilton al Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il ministro dell’edilizia britannico Michael Gove e i sopravvissuti all’incendio avevano criticato Mercedes per l’accordo con l’azienda irlandese che produce prodotti per l’isolamento e il rivestimento. Gove si è detto «profondamente deluso» dal fatto che Mercedes avesse firmato l’accordo mentre era in corso un’indagine sulla tragedia. Il capo della Mercedes F1 Toto Wolff si era scusato con le famiglie delle vittime del disastro, e adesso la Mercedes ha annunciato di aver deciso di separarsi da Kingspan. «Il team Mercedes-AMG Petronas F1 e Kingspan hanno annunciato di aver deciso di comune accordo di porre fine alla loro partnership», si legge in una nota.