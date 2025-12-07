Gp Abu Dhabi, visita di Sinner con la fidanzata Laila Hasanovic e giro di pista con Kimi Antonelli

Jannik Sinner a sorpresa è arrivato sul circuito di Yas Marina per assistere al Gp di Abu Dhabi di F1, che conclude la stagione assegnando il titolo Mondiale piloti. Il n.2 del ranking Atp, grande appassionato di auto, è in questi giorni in vacanza a Dubai, e si è presentato sul circuito degli Emirati stamattina con la fidanzata Laila Hasanovic. Il campione azzurro dopo una veloce visita al paddock e un saluto e la foto con l'amico Kimi Antonelli ha fatto qualche giro di pista a bordo di una Mercedes AMG GT. «Bentornato al paddock», scrive sul suo profilo Instagram la F1, postando il video dell'arrivo del numero 2 del ranking Atp.