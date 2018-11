GP Abu Dhabi, Vettel all'attacco delle Mercedes per tornare alla vittoria dopo 8 gare

ABU DHABI - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta della seconda prima nell'ultimo gran premio della stagione e andrà all'attacco delle due Mercedes che scattano davanti per cercare di arrampicarsi di nuovo sul gradino più alto del podio dopo un digiuno lungo otto gare. Il quattro volte campione del mondo tedesco non vince infatti più dal Gran Premio del Belgio che si è disputato sulla pista di Spa il 25 agosto. La seconda parte del Campionato molto deludente ha impedito al Cavallino in un anno in cui la monoposto era molto buona di riportare il Mondiale a Maranello dopo 11 anni.