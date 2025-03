Gp Americhe, Marc Marquez senza rivali ad Austin: sue pole e Sprint

Due giri in piena bagarre, una disarcionata evitata per miracolo e poi via col solito dominio. Anche nella gara sprint del Gp delle Americhe, ad Austin, Marc Marquez ha fatto valere la sua legge, ottenendo la terza vittoria su tre gare del sabato e promettendo di completare l'en plein domani nella prova lunga dopo essersi preso anche la pole position. Anche questa volta a fare da scudiero al pluricampione del mondo in sella alla Ducati Lenovo è stato il fratello Alex, portacolori della Ducati Gresini, mentre a salire sul podio è stato anche un Francesco Bagnaia che con un'ottima partenza e una gara positiva ha mostrato di aver cominciato a ritrovarsi con la Desmosedici ufficiale. Contro il Marc attuale c'era poco da fare per tutti, specie ad Austin, visto la pista texana è una delle sue preferite come dimostrano le tante vittorie, ma non si può dire che i rivali non ci abbiano provato.

Bagnaia è scattato benissimo dalla seconda fila e si è portato alle spalle del compagno di team, bruciando Alex e mettendo in difficoltà Fabio Di Giannantonio, che era a fianco del leader del mondiale ma si è trovato chiuso e ha perso subito contatto con le prima posizioni. Comunque al traguardo il romano si è preso un buon quarto posto davanti al compagno di scuderia Duvati VR46, Franco Morbidelli, anche se con un distacco netto dai primi tre. A Marquez senior il peggior spavento del pomeriggio lo ha causato però la sua moto, che ha cercato di disarcionarlo al primo giro e solo un po' di fortuna ha permesso allo spagnolo di poter continuare. «Mi sono reso conto all'improvviso che le condizioni della pista erano cambiate e sono stato davvero troppo vicino a cadere - ha commentato Marquez -. Per fortuna sono riuscito salvarmi e ho fatto una bella battaglia con Alex e Pecco, poi quando ho ritrovato il mio ritmo sono riuscito ad allungare e alla fine è andato tutto bene». Il distacco dagli altri due occupanti del podio non è stato grande, otto decimi su Alex, due secondi scarsi su Bagnaia, ma il successo odierno fa allungare ancora in classifica il campione di Cervera, che è salito a 86 punti, 19 in più del fratello.

Bagnaia, terzo anche nella classifica generale con 50 punti, si è detto contento del risultato. «Ho fatto una bella partenza e dei primi giri buoni. Domani in gara proveremo a scattare ancora bene e a migliorare il risultato». I presupposti ci sono, per il piemontese. Ma che tutto fosse apparecchiato per un altro successo di Marquez si era capito già dalle qualifiche, che per la terza volta su tre appuntamenti 2025 lo hanno visto dominare. Marquez ha finora messo insieme 69 pole in MotoGp, l'ottava ad Austin, ed è a solo tre caselle dalla centesima in carriera, considerate tutte le classi. Questa volta il più determinato a insidiarlo è stato Di Giannantonio, avvicinatosi fino a un decimo dal suo tempo, mentre un po' più distante è rimasto il fratello Alex. Il romano aveva intenzioni bellicose per la Sprint, ma una partenza non perfetta lo hanno penalizzato. Domani avrà una occasione per rifarsi.