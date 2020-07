Gp Andalusia, podio tricolore in Moto2: vince Bastianini Secondo Luca Marini, terzo Marco Bezzecchi

JEREZ - È tutto italiano il podio della Moto2 al termine del Gran premio di Andalusia. La vittoria è andata a Enea Bastianini (prima in questa categoria), seguito da Luca Marini (vincitore la scorsa domenica) e Marco Bezzecchi).Fuori programma spiacevole per Celestino Vietti, giunto terzo nel Gp di Andalusia della Moto3. Durante la premiazione, come hanno mostrato le immagini di Sky, il pilota piemontese si è lasciato sfuggire lo champagne di rito. Vietti ha tentato di afferrare al volo la bottiglia, senza riuscirci, ferendosi alla mano sinistra. Qualche taglio non profondo, che però è stato necessario suturare con alcuni punti.

Tatsuki Suzuki (su Honda) ha vinto il Gp di Andalusia, classe Moto3. Sul podio con il giapponese anche il britannico John McPhee (Honda) e l’italiano Celestino Vietti (KTM). Lo spagnolo Albert Arenas, leader del mondiale, è caduto a sette giri dal termine. Decimo è giunto Tony Arbolino.