Gp Andalusia, Vinales vola e guida terze libere. Marquez 19esimo. Il campione dolorante se correrà le qualifiche partirà dal Q1

JEREZ - Maverick Vinales su Yamaha è il più veloce nella terza sessione di prove libere della MotoGp a Jerez de la Frontera dove domani si corre il Gp di Andalusia, il francese ha girato in 1’36«584 davanti al francese Fabio Quartararo, 1’36»643, e all’australiano Jack Miller, 1’36«710. Il primo degli italiani è Francesco Bagnaia quinto a 1’36»847 seguito da Danilo Petrucci, 1’36«937. Più indietro, è ottavo, Valentino Rossi, 1’36»988. Diciannovesimo tempo per Marc Marquez, lo spagnolo della Honda rientrato in pista a 4 giorni dall’operazione per la frattura all’omero ha girato in 1’37«882, e se dovesse decidere di fare le qualifiche dovrà partire dalla Q1 così come Andrea Dovizioso quattordicesimo. Marc Marquez parteciperà anche alle quarte libere, quelle che precedono le qualifiche in vista del motogp di Andalusia, in programma domani sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Nonostante abbia concluso la terza sessione di libere con dolore al braccio destro, il campione del mondo ha deciso di proseguire per la sua strada.