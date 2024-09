Gp Aragon, ancora Marquez, trionfa davanti a Martin. Fuori Bagnaia per un incidente con Marquez jr

Marc Marquez torna a vincere un Gp dopo 1043 giorni e cala il bis e dopo la Sprint di ieri. Lo spagnolo si impone nel Gp di Aragon scattando subito in testa e mantenendo senza grossi problemi il suo ritmo che non è stato tenuto dai suoi diretti avversari. Secondo posto per l'altro iberico Jorge Martin che consolida la prima posizione nella classifica mondiale MotoGp, passando a +23 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia che cade a pochi giri dalla fine, quando era quarto, in un incrocio con Alex Marquez che lo butta giù. A Bagnaia è rimasto sotto il braccio nell'incrocio con Alex, ma Pecco si è rialzato e sembra stare bene anche se si è recato nel centro medico per un controllo con l'ncidente sotto investigazione. Sul podio Pedro Acosta che chiude al terzo posto.

Per Marc Marquez è la 60/a vittoria nella classe regina dl Motomondiale, la prima in sella ad una Ducati. Caduta pesante per Bagnaia, che nel Mondiale si ritrova così a -23 da Jorge Martin, secondo al traguardo davanti a Pedro Acosta e sempre più leader del campionato con la Ducati Pramac. Quarto Brad Binder, quinto Enea Bastianini.