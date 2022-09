Gp Aragon, doppietta Ducati: vittoria di Bastianini che beffa Bagnaia all’ultimo giro. L’Aprilia di Espargaro terza. Quartararo cade

ARAGON - Enea Bastianini ha vinto al fotofinish il Gp di Aragon di MotoGp battendo sul finale Pecco Bagnaia. Due Ducati di due italiani sul podio, terzo Aleix Espargaro. Per Bastianini è la quarta vittoria in stagione. Pecco Bagnaia con il secondo posto recupera comunque parte dello svantaggio sul leader della classica mondiale Fabio Quartararo rimasto a zero punti. Al quarto posto chiude Binder, seguito da Miller, Martin e Luca Marini, decimo Bezzecchi. C’è stato in avvio di gara infatti subito un colpo di scena, con Quartararo, leader del Mondiale, costretto al ritiro dopo essere caduto per aver tamponato la Honda di Marc Marquez. Il pilota della Yamaha è finito a terra ma si è subito rialzato ed è tornato ai box senza problemi.

