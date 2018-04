Gp Argentina, la Honda di Crutchlow vince su Zarco e Rins. Marquez fa cadere Rossi

TERMAS DE RIO HONDO - Cal Crtuchlow ha vinto il Gran Premio di Argentina davanti a Zarco e Rins. Quarto Miller e quinto Marquez, che però è stato penalizzato. Sesto Vinales e settimo Andrea Dovizioso. Trenta secondi di penalità per Marquez per guida irresponsabile. Lo spagnolo dopo la decisione dei giudici finisce fuori dai punti. Crutchlow è il nuovo leader del mondiale a quota 38 punti. Marc Marquez ne combina di tutti i colori nel Gp d’Argentina. Dopo essere stato penalizzato dalla direzione gara per varie manovre a rischio, a quattro giri dalla fine su pista bagnata il campione del mondo sperona anche la Yamaha di Valentino Rossi che finisce a terra e inveisce platealmente a braccia alzate contro lo spagnolo. A fine Marquez è andato nel box Yamaha con Puig e Alzamora per scusarsi, ma Uccio lo ha respinto.