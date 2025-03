GP Argentina, il duello Ducati. Marquez: «Mondiale? Mancano ancora 21 gare». Bagnaia: «Sarò competitivo»

Il duello in casa Ducati è solo all'inizio, ma la partenza a razzo di Marc Marquez non ha sorpreso nessuno. E lui si sente molto "in palla". «Come mi sento in testa al Mondiale dopo tanto tempo? E' una bella sensazione, mi sento rilassato e fiducioso. Anche con la squadra mi sento bene, ma ci sono ancora 21 gare ed è ancora molto lunga». Marc Marquez predica prudenza alla vigilia del Gran Premio d'Argentina. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale è uno dei favoriti sul circuito sudamericano: «Dobbiamo rimanere coi piedi per terra: qui in Argentina sono andato spesso forte ma ho anche fatto errori in passato. Vediamo se riusciremo a partire bene» «Una delle caratteristiche principale del Gp è che la pista migliora nel corso del weekend, il grip aumenta e bisogna adattarsi per cercare di capire il limite. L'equilibrio della Ducati è fantastico e funziona bene in ogni condizione. Prediligo il grip basso per il mio stile di guida, mi sento meglio così", conclude.

Pecco Bagnaia è chiamato al riscatto in Argentina dopo la non entusiasmante prova nel Gp d'apertura in Thailandia. A Termas de Rio Hondo ha la possibilità di rifarsi: «Penso che sarò competitivo come le altre Ducati, ma anche Aprilia e Ktm mi aspettano facciano bene. Dobbiamo capire cosa serve per adattarci alla pista, che migliorerà sessione dopo sessione», afferma il pilota della Ducati ufficiale alla vigilia del Gran Premio sudamericano. «L'ultima volta qui sono caduto mentre ero secondo, l'anno prima ho fatto vari errori. La pista è bella, mi piace e credo si adatti bene al mio stile di guida. C'è sempre una prima volta», aggiunge. «In Thailandia ho faticato, quando ho capito cosa mi serviva non ero pronto a battagliare per la vittoria. Ho imparato una lezione importante, bisogna completare una gara. E per la situazione che era è stato comunque importante chiudere sul podio. In questo circuito forse devo lavorare di più, dovrò adattarmi alla situazione, la condizione della pista non è delle migliori. Dovrò essere competitivo fin dalla prima sessione», conclude Bagnaia.