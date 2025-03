Gp Argentina, poker Ducati: vince Marc Marquez sul fratello Alex. Terzo Morbidelli davanti a Bagnaia

Marc Marquez vince il Gp d'Argentina di MotoGp. Lo spagnolo con la Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Alex alla guida della Ducati del team Gresini e Franco Morbidelli sulla Ducati VR46. Quarto Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Come in una classica lite tra fratelli Marced Alex se le sono date di santa ragione per tutti i giri del Gp d'Argentina per poi abbracciarsi una volta superato il traguardo facendosi i complimenti. Da sottolineare che Marc Marquez e il fratello Alex hanno chiuso per la quarta volta di fila nel Mondiale MotoGP 2025 uno davanti all'altro, in ordine di età anagrafica (32 anni contro 28), di titoli iridati vinti (8 contro 2) e di talento assoluto. Pecco Bagnaia ha fatto un passo indietro rispetto alle tre prove precedenti.

«Sono super-contento di aver raggiunto lo stesso numero di vittorie di Nieto (90, ndr) e dedico a lui e alla sua famiglia questa vittoria. Angel è stato di esempio e importante per tutto il motociclismo iberico». Marc Marquez non nasconde la gioia dopo la vittoria del Gran Premio d'Argentina e la dedica all'ex campione spagnolo Angel Nieto. Quanto alla gara «oggi ho spinto. Ho avuto qualche problema con il posteriore all'inizio, poi mi ha superato Alex ma ho detto che sarebbe potuto andare bene anche arrivare secondo. Ho provato a superarlo ma è difficile attaccare Alex. La seconda volta mi sono preparato meglio e l'ho superato. Sono rimasto impressionato dal livello che Alex ha raggiunto in questi due gran premi», ha concluso il pilota della Ducati.