Gp Argentina, la Sprint a Marc Marquez, poi Alex e Bagnaia Terzo. Ennesima tripletta Ducati

Il terzo podio stagionale della MotoGP replica fedelmente i due della Thailandia, con uno straripante Marc Marquez partito dalla pole e rimasto davanti a tutti dal primo all'ultimo dei 12 giri della sprint-race. Secondo é giunto il fratello Alex e terzo un arrancante Francesco Bagnaia. Scattato quarto, sul traguardo ha incassato un ritardo di quasi 4 secondi dal vincitore. La classifica del mondiale piloti recita Marc Marquez 49 punti, Alex 38 e Pecco 30. L'ennesima tripletta Ducati fa dire al direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna: «Siamo davvero contenti, Marc sembra davvero in palla».

Definire «in palla» l'otto volte campione del mondo é un eufemismo, visto come ha aggredito il mondiale fin dalle prime curve. La MotoGP finora ha percorso in gara 51 giri e lui é stata sempre la lepre, inafferrabile per gli avversari. Ai piedi del podio é giunta la Honda del francese Joan Zarco. E' il miglior risultato del marchio giapponese dalla sprint di Valencia 2023 (allora proprio Marc Marquez giunse terzo). Poi sotto la bandiera a scacchi é passato un terzetto di italiani: Fabio Di Giannatonio (Ducati VR46), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46), quarto in classifica con 21 punti.

«Io ho girato sempre al massimo. Ma mio fratello mi stava attaccato, mi ha spinto al limite. Alla fine ho cercato di gestire le gomme - ha spiegato a Sky il vincitore - Sono contento di un'altra sprint con un bel feeling, ma domani mi aspetto un Pecco molto forte perché lui é un pilota da domenica. Se immaginavo un inizio così? No, mi sto sentendo a mio agio, anche con il team. Per domani mi manca un piccolo step nel warm-up. Però siamo solo al secondo appuntamento, il mondiale é ancora lungo». «Doppiamo colmare il gap, questa non é una pista amica, ma ci siamo avvicinati. Prima della sprint la previsione del passo gara mi vedeva al sesto posto». Così Bagnaia ha spiegato la sua prestazione. «Però mi è mancato ancora qualcosa e cercherò di trovarla per domani - ha aggiunto -. Son partito bene e per un po' sono riuscito a seguire i primi. Devo migliorare l'ingresso in curva perché ho la tendenza ad intraversarmi». La gara non ha avuto storia per le prime due posizioni, con i fratelli Marquez in fuga fin dallo spegnersi dei semafori rossi. Al via Bagnaia ha dovuto respingere prima l'attacco dalla Yamaha di Quartararo (terminato decimo), poi il ritorno di Zarco.