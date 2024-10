GP Austin, gara Sprint: Verstappen torna alla vittoria, gran secondo posto di Sainz dopo duello con Leclerc

Max Verstappen ha ritrovato il successo. Lo ha fatto nella gara Sprint di Austin con una Red Bull-Honda che sembra aver ritrovato la brillantezza di inizio stagione. Partito dalla pole, l'olandese non ha sbagliato l'approccio alla complicata prima curva e da quel momento ha sempre tenuto la prima posizione.

Ma non è stata una gara noiosa, come si potrebbe pensare. Lando Norris, è stato autore di una gran partenza e dalla quarta casella dopo due curve era già secondo avendo avuto ragione di Charles Leclerc e di George Russell, Sembrava che l'inglese della McLaren-Mercedes potesse tentare di cercare l'attacco a Verstappen, invece è rimasto sempre a 1"5 circa dalla Red Bull.

Nel finale però, le Pirelli di Norris hanno cominciato a cedere permettendo a uno splendido Carlos Sainz di acchiapparlo all'ultimo giro. Lo spagnolo, quinto al via, ha vinto dapprima un lungo duello con il compagno di squadra Leclerc, che li ha visti superarsi in un paio di occasioni, poi ha sorpreso Russell, in difficoltà (molto presto) con gli pneumatici.

Alla prima curva dell'ultima tornata, Sainz ha tratto in inganno Norris che ha bloccato le gomme anteriori andando largo. Sainz lo ha così infilato all'interno prendendosi la seconda posizione. Norris ha quindi tenuto dietro Leclerc che aveva tentato il sorpasso, concludendo in terza piazza. Leclerc ha tagliato il traguardo in quarta piazza.

Lontane le due Mercedes, deludenti dopo l'exploit di Russell nella qualifica Sprint in cui aveva colto il secondo tempo. Ha terminato quinto a 10" da Leclerc e di poco davanti a Lewis Hamilton. Gran giornata per la Haas-Ferrari che ha portato in zona punti entrambi i suoi piloti con Kevin Magnussen settimo e Nico Hulkenberg ottavo.

Pessima prestazione di Sergio Perez con la Red Bull, nono e dietro le due Haas. Dopo l'errore in qualifica, Oscar Piastri ha recuperato fino al decimo posto rimediando anche 5" di penalità per aver spinto fuori Pierre Gasly in una fase di sorpasso. Yuki Tsunoda ha affrontato con orgoglio vari duelli terminando 11esimo davanti a Franco Colapinto.

Sabato 19 ottobre 2024, gara sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 19 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 3"882

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 6"240

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 6"956

5 - George Russell (Mercedes) - 15"766

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 18"724

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 25"161

8 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 26"588

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 29"950

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 37"059

11 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 38"363

12 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 39"460

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 41"236

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 41"995

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 42"804

16 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 44"008

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 44"564

18 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 46"807

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 52"842