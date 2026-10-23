GP degli Stati Uniti, libere 1: comanda Leclerc nel weekend che può laureare Antonelli campione del mondo

Andrea Kimi Antonelli domenica sera, ora italiana, potrebbe laurearsi campione del mondo F1. Una cosa gigantesca per il motorsport tricolore (ma non solo) che non festeggia un titolo iridato dal 1953 quando a chiudere al comando la classifica fu Alberto Ascari. Abbiamo avuto due vice campioni del mondo, Riccardo Patrese nel 1992 con la Williams, quando ormai era alla fine di una lunga carriera avendo 38 anni, e il compianto Michele Alboreto nel 1985 con la Ferrari, quando aveva 29 anni ed affrontava la sua quinta stagione nel Mondiale.

Antonelli invece, di anni ne ha 20 e potrebbe divenire il campione più giovane della storia della Formula 1. Record che appartiene a Sebastian Vettel, iridato per la prima volta a 23 anni. Ma soprattutto, Antonelli domenica sarebbe campione con appena 42 Gran Premi disputati in due stagioni nella massima formula. Per conquistare il Mondiale Piloti già ad Austin, il bolognese dovrà vincere il Gran Premio degli Stati Uniti sperando che George Russell non faccia meglio del nono posto, o con un risultato peggiore, e Hamilton si piazzi da quinto in giù. Tutto fattibile, anche se non facilissimo.

Intanto, nel primo turno libero di Austin, davanti a tutti si è posizionata la Ferrari di Charles Leclerc. Gli ulteriori aggiornamenti portati sulla SF26 per il momento sembrano funzionare bene. Il tracciato del Texas è molto tecnico, con una serie di curve veloci che richiede un bilanciamento perfetto della vettura e la Ferrari ha reagito molto bene. Ma siamo solo all'inizio e la concorrenza non sta certo a guardare.

Per un Leclerc leader, c'è pur sempre un Lewis Hamilton soltanto sesto. L'inglese presenta un casco dal colore diverso dal fiammante giallo che lo caratterizza. Ad Austin, e curiosamente nero come quello del compagno di squadra, che invece ne sfoggia uno dalla bianca colorazione. Max Verstappen ringhia. La sua Red Bull-Ford è sempre più perfetta, o quasi (lui si lamenta sempre), e il secondo posto è un segnale minaccioso nei confronti della Ferrari. Non lontana anche la McLaren-Mercedes, terza con Lando Norris, che vuole scacciare una volta per tutte le cattive prestazioni dell'ultimo periodo.

E la Mercedes? Sotto i riflettori per il duello Antonelli-Russell, le due W17 sono sempre in lotta con gli sviluppi portati da qualche Gran Premio con ottica 2027. Certo di vincere il mondiale piloti e costruttori, il team diretto da Toto Wolff ha anticipato i tempi per capire cosa va e cosa non va per la monoposto del prossimo anno. Russell è quarto davanti ad Antonelli. Ma come detto sopra, siamo soltanto all'inizio del weekend...

Buona sessione per l'Audi, ottava con Gabriel Bortoleto, qualche problema invece per il compagno Nico Hulkenberg. In top 10 entrambe le Racing Bulls-Ford con Arvid Lindblad e Liam Lawson, poi la Haas-Ferrari di Olvier Bearman. Sorprende la Aston Martin-Honda, con Fernando Alonso 12esimo davanti al compagno Lance Stroll. In difficoltà Isack Hadjar con la seconda Red Bull, appena 14esimo.

Turno molto complicato per la Williams-Mercedes, che su questo circuito ha evidenziato tutte le sue pecche aerodinamiche. Alexander Albon non è neanche riuscito a segnare un tempo, non stava in pista praticamente. Nel team Cadillac ha girato il tester Colton Herta (americano) al posto di Sergio Perez.

Venerdì 23 ottobre 2026, libere 1

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'36"052 - 26 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'36"136 - 25

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'36"297 - 22

4 - George Russell (Mercedes) - 1'36"378 - 26

5 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'36"533 - 25

6 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'36"555 - 23

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'36"786 - 23

8 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'36"995 - 23

9 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'37"063 - 26

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'37"309 - 22

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'37"665 - 23

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'37"688 - 22

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'37"783 - 25

14 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'37"790 - 25

15 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'37"801 - 23

16 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'37"896 - 26

17 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'38"121 - 23

18 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'38"122 - 21

19 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'38"846 - 19

20 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'39"053 - 21

21 - Colton Herta (Cadillac-Ferrari) - 1'39"979 - 21

22 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 2'16"468 - 19