GP di Austin, qualifica Sprint: Verstappen torna in pole dopo 4 mesi, in prima fila Russell, Leclerc terzo

Non si ritrovava in cima alla classifica di una qualifica da fine giugno, GP di Austria, quando aveva siglalto la pole sia per la gara Sprint sia per il Gran Premio. Poi, più nulla per Max Verstappen e per la Red Bull-Honda. Un lungo periodo di alti e bassi, finché ad Austin entrambi hanno ritrovato la via per mettersi davanti a tutti nella qualifica Sprint. E non è stata una passeggiata perché George Russell, con la Mercedes, nel Q3 aveva subito siglato il crono di 1'32"845. Un colpo a freddo perché tutti gli altri hanno atteso gli ultimi atti della frazione, di 7 minuti, per tentare il giro secco.

Al britannico si è avvicinato prima Lando Norris con 1'33"083, poi Charles Leclerc ha fatto ancora meglio, ma rimanendo anche lui sopra l'1'33" con 1'33"059. Ma ecco che è arrivato Verstappen che ha battuto Russell per neanche un battito di ciglia, 12 millesimi. E' di 1'32"833 il tempo da pole dell'olandese mentre ha comunque stupito la prestazione della Mercedes, ampiamente rivista nel fondo e nella pance, Poteva esserci anche Lewis Hamilton lassù, ma ha commesso un errore in frenata alla curva 12 e si è fermato sul tempo di 1'33"378 equivalente a una non allegra settima posizione.

La Ferrari, così brillante nel turno libero, si è dovuta accontentare della terza posizione con Leclerc, ma a 226 millesimi da Verstappen. Un distacco importante e in linea con coloro che lo hanno seguito in classifica, ovvero Norris con la McLaren-Mercedes stranamente meno competitiva delle ultime tappe, e Carlos Sainz con la seconda Ferrari a 30 millesimi dal compagno monegasco. Male Oscar Piastri con la seconda McLaren, per un errore non ha superato il Q1 e nella gara Sprint partirà soltanto 16esimo.

Notevole il lavoro compiuto dal team di casa, Haas Racing, che è riuscito a centrare la top 10 con entrambi i piloti: Kevin Magnussen è ottavo, Nico Hulkenberg splendido sesto. Bella qualifica anche per Yuki Tsunoda, nono con la Racing Bulls. Il rientrante Liam Lawson, al primo Gran Premio stagionale, ha superato il Q1 e nel Q2 è andato oltre i limiti della pista e si è visto cancellare il tempo. Partirà 15esimo. Stessa sorte per i due piloti Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso, con i crono cancellati per track limits.

Clamorosa l'eslcusione dalla Q3 di Sergio Perez, 11esimo con la Red Bull. Considerando la pole del suo compagno Verstappen, il messicano non ha scusanti. Errore di Alexander Albon nel Q1, finito in testacoda nella penultima curva. La Williams ha quindi puntato tutto su Franco Colapinto e l'argentino ha brillantemente colto la Q3, ma in questa frazione anche lui è finito in testacoda risultando decimo. Come sempre male la Sauber-Ferrari, che ha prenotato l'ultima fila.

Venerdì 18 ottobre 2024, qualifica sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"833 - Q3

2 - George Russell (Mercedes) - 1'32"845 - Q3

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'33"059 - Q3

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"083 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'33"089 - Q3

6 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'33"183 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"378 - Q3

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'33"398 - Q3

9 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'33"802 - Q3

10 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'34"406 - Q3

11 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'34"333 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'34"363 - Q2

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - senza tempo - Q2

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - senza tempo - Q2

15 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - senza tempo - Q2

16 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'34"881 - Q1

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"917 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"054 - Q1

19 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'35"148 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'36"472 - Q1