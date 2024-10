Gp Austin, tutti aspettano Norris ma Verstappen resta in agguato. Il campione olandese non vince da otto gare

Dopo un mese di stop, il Mondiale di Formula 1 riparte col Gp degli Stati Uniti, diciannovesima prova stagionale. Anche negli Usa, Lando Norris rimane il grande favorito ad Austin, dove la McLaren non trionfa dal 2012. Gli esperti Sisal vedono il britannico come l'uomo da battere, tanto che la pole è offerta a 2,00, al pari del successo domenicale, mentre si sale leggermente, a 2,25, per un trionfo nella Sprint. Max Verstappen non vince una gara da ben otto gp ma dopo tre vittorie di fila ad Austin con la sua Red Bull proverà a fare poker, con una quota di 4,50 per la Sprint, a 6,00 per la gara mentre una partenza al palo è data a 5,00. Oscar Piastri, sulla McLaren numero 81, si preannuncia come il primo dei rivali per Norris, tanto che il successo è dato a 4,50, mentre un successo domenica di Charles Leclerc con la Ferrari pagherebbe 9,00, e 6,00 per la Sprint e la pole position. Lontani tutti gli altri: dai due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, entrambi a 12 per la vittoria nel Gp, fino a Carlos Sainz che si gioca a 16 al volante della Ferrari.