GP Australia, aperta indagine su invasione tifosi in pista. Spettatori sulla Haas di Hulkenberg a gara in corso

SYDNEY - I promotori del Gran Premio d’Australia di F1 sono stati trovati in violazione delle misure di sicurezza e dei protocolli di sicurezza dopo che i tifosi hanno invaso la pista di Melbourne durante la gara di Formula Uno di domenica. Gli spettatori sono stati in grado di sfondare le linee di sicurezza in pista mentre la gara era in corso, hanno detto gli steward in una dichiarazione rilasciata dall’organo di governo, la Fia. Gli spettatori sono riusciti a raggiungere l’auto guidata da Nico Hulkenberg della Haas che era parcheggiata all’uscita della seconda curva. «Tutto ciò ha rappresentato un pericolo significativo per gli spettatori, i funzionari di gara e i piloti», hanno detto i commissari.

Il promotore australiano ha ammesso il problema ed ha convenuto che si trattava di «una situazione inaccettabile che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose», afferma la dichiarazione. Ora verrà condotta una revisione completa della violazione della pista e dei commissari che proteggono l’auto di Hulkenberg. Gli steward hanno anche deferito l’incidente al World Motor Sports Council della Fia per determinare ulteriori misure o se debbano essere applicate sanzioni. Il campione Max Verstappen della Red Bull ha vinto la gara, interrotta tre volte da bandiere rosse, davanti a Lewis Hamilton della Mercedes.