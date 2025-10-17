Gp Australia, l'Aprilia di Bezzecchi fa miglior tempo e record nelle pre-qualifiche. Pecco Bagnaia con il 9° tempo

L'italiano Marco Bezzecchi con la sua Aprilia ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche dl Gp di Australia di MotoGp a Phillip Island con il nuovo record della pista in 1.26.492. Dietro di lui Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Passa direttamente in Q2 anche Fabio Quartararo che chiude quarto davanti ad Alex Marquez. Sesto tempo per Rins, seguito da Luca Marini con la Honda. A chiudere la top ten Pol Espargaro, ottavo, Pecco Bagnaia con il 9° tempo e Pedro Acosta. Dovranno passare dal Q1 Aldeguer, Mir, Morbidelli ed Enea Bastianini.