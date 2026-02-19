Gp Australia, da 2027 si correrà sul circuito cittadino del centro di Adelaide

MotoGP Sports Entertainment Group, il governo dell'Australia del Sud e la città di Adelaide hanno annunciato oggi che dal 2027 il Gran Premio d'Australia si svolgerà su un circuito nel centro della città di Adelaide. L'accordo, di sei anni, inizierà dalla prossima stagione e vedrà la MotoGP correre sull'Adelaide Street Circuit fino al 2032 incluso. Per la prima volta un Gran Premio della MotoGP si svolgerà nel centro di una città, assecondando gli standard di sicurezza richiesti nell'era moderna di questo sport. Il layout del circuito è stato svelato ad Adelaide giovedì 19 febbraio, di fronte a una platea di giornalisti australiani.

Presenti il direttore sportivo della MotoGP, Carlos Ezpeleta, e Peter Malinauskas, premier dell'Australia del Sud. Nel 2027 l'appuntamento si svolgerà nel mese di novembre e durerà tre giorni. Il tracciato misurerà circa 4.195 metri di lunghezza e sarà caratterizzato da 18 curve nelle strade della città. I piloti raggiungeranno velocità superiori ai 340 km/h. La pista segue le orme del celebre Adelaide Street Circuit che ha ospitato la Formula 1 fra il 1985 e il 1995, con gli accorgimenti necessari per assicurare la sicurezza dei piloti, che resta la priorità numero uno. Le caratteristiche della città, la sua cultura e passione rendono Adelaide il luogo perfetto per un Gran Premio di alto livello e in stile festival urbano. Un'opportunità unica per portare l'esperienza degli spettatori su un nuovo livello.

«Portare la MotoGP ad Adelaide segna una pietra miliare nell'evoluzione del nostro campionato - afferma Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP - Questa città ha una reputazione di livello mondiale per i grandi eventi sportivi. L'opportunità di progettare un circuito appositamente costruito sulle sue strade è qualcosa di davvero unico per il nostro sport. Fin dall'inizio, insieme alla Fim, ci siamo assicurati che sulla sicurezza non ci fossero compromessi».