Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell che batte Antonelli. Leclerc sul terzo gradino del podio, quarto Hamilton

E' George Russell (Mercedes) il vincitore del primo Gran Premio stagionale disputato sul tracciato di Melbourne. Ma non è stata una passeggiata per lui, almeno nella prima metà della corsa. Charles Leclerc infatti, con la Ferrari gli ha reso la vita molto complicata. I due rivali si sono superati più volte offrendo spettacolo. Leclerc, quarto in partenza, è scattato fortissimo tanto da prendere la prima posizione. Dopo di che, si è scatenanta una gran battaglia tra di loro con Lewis Hamilton, settimo al via, rapidamente salito in terza posizione.

Mercedes e Ferrari sono state le grandi protagoniste di questo primo appuntamento. Rimane però, un dubbio sulla strategia Ferrari. Russell e Antonelli, partiti con le gomme medie, al 13° giro hanno effettuato il pit-stop per montare le hard approfittando di una situazione di Virtual Safety Car. Leclerc e Hamilton invece, sono rimasti in pista a lungo. Charles ha "pittato" al giro 26, Lewis al giro 29. Troppo tardi. La speranza era che le due Mercedes, avendo montato le hard così presto, fossero costrette a un secondo pit-stop, ma la W17 ha mostrato di avere un gran bilanciamento e di essere gentile nei confronti delle gomme.

Per Russell è la sesta vittoria in carriera mentre Antonelli ha conquistato un bel secondo posto, lo stesso risultato di San Paolo 2025. L'italiano, dalla seconda piazzola della prima fila è scattato lentamente tanto da scivolare al settimo posto. Con calma e bravura ha recuperato permettendo alla Mercedes di festeggiare una meritata doppietta. La Ferrari porta a casa un positivo terzo posto con Leclerc e i punti della quarta posizione di Hamilton. Un buon inizio per il team italiano che ora sa di potersela giocare con quella che era data la grande favorita, ovvero la Mercedes.

Molto lontana la McLaren-Mercedes, quinta con Lando Norris. Una vera delusione per il team campione del mondo. L'iridato inglese ha contenuto Max Verstappen, sesto con la Red Bull-Ford dopo essere partito dalla ventesima posizione. Isack Hadjar, con la seconda Red Bull, occupava la quarta piazza ma il suo motore ha ceduto dopo appena 11 giri. Incredibile quanto accaduto a Oscar Piastri. Mentre si portava sullo schieramento di partenza, l'australiano ha perso il posteriore della sua McLaren alla curva 4 finendo malamente contro il muro. Risultato: monoposto fortemente danneggiata e l'impossibilità di partecipare alla gara per la delusione del pubblico amico.

Gran gara di Oliver Bearman che ha portato la Haas-Ferrari al settimo posto mentre il suo compagno Esteban Ocon ha concluso 11esimo. Notevole il debutto in F1 dell'inglese Arvid Lindblad con la Racing Bulls-Ford. Grintoso al via dalla nona piazzola, Lindblad si è trovato anche terzo, ha affrontato vari duelli, si è difeso, ha superato e alla fine ha tagliato il traguardo da ottavo. Il suo compagno Liam Lawson partiva ottavo, ma un pessimo avvio lo ha fatto precipitare nelle ultime posizioni.

Soddisfazione per la debuttante Audi Sauber che subito alla prima gara ha recuperato punti con Gabriel Bortoleto, nono. Il bicchiere mezzo vuoto per il team diretto da Mattia Binotto è rappresentato dall'altra monoposto di Nico Hulkenberg che per problemi tecnici non ha neanche preso il via.

L'ultimo punto è andato all'Alpine-Mercedes di Pierre Gasly. Giornata da dimenticare per la Williams-Mercedes, sempre nelle retrovie con Carlos Sainz e Alexander Albon. Il debutto della attesa Cadillac-Ferrari ha visto Sergio Perez al traguardo, ma a 2 giri da Russell. Ritirato invece Valtteri Bottas. Ritirate anche le due Aston Martin-Honda di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Domenica 8 marzo 2026, gara

1 - George Russell (Mercedes) - 58 giri 1.23'06"801

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 2"947

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 15"519

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 16"144

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 51"741

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 54"617

7 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1 giro

8 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1 giro

9 - Gabriel Bortoleto (Audi Sauber) - 1 giro

10 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1 giro

11 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1 giro

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1 giro

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1 giro

14 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 2 giri

15 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 2 giri

16 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 3 giri

Ritirati

Lance Stroll

Fernando Alonso

Valtteri Bottas

Isack Hadjar

Non partiti

Oscar Piastri

Nico Hulkenberg

Il campionato piloti

1.Russell 25; 2.Antonelli 18; 3.Leclerc 15; 4.Hamilton 12; 5.Norris 10; 6.Verstappen 8; 7.Bearman 6; 8.Lindblad 4; 9.Bortoleto 2; 10.Gasly 1.

Il campionato costruttori

1.Mercedes 43; 2.Ferrari 27; 3.McLaren-Mercedes 10; 4.Red Bull-Ford 8; 5.Haas-Ferrari 6; 6.Racing Bulls-Ford 4; 7.Audi Sauber 2; 8.Alpine-Mercedes 1.

La cronaca

Vittoria di Russell, la sesta in carriera, e secondo posto per Antonelli. Doppietta Mercedes dunque, con Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto chiude Norris davanti a Verstappen. Sesta piazza per Bearman davanti a Lindblad Bortoleto e Gasly, questi i piloti a punti. A seguire Ocon Albon Lawson Colapinto Sainz e Perez

Ultimo giro - Leclerc e Hamilton molto vicini, divisi da poco meno di un secondo

Norris sembra essere riuscito ad allontanare di qualche decimo Verstappen mentre è in corso il confronto per la ottava posizione tra il debuttante Lindblad (grande avvio di stagione il suo) e Bortoleto che sta portando i primi punti dell'altrettanto debuttante Audi

56° giro - Addirittura Russell si permette di segnare il proprio giro più veloce a due giri dal termine

54° giro di 58 - La Mercedes ha mostrato un ottimo bilanciamento tale da non usurare troppo le gomme, Russell continua girare sui tempi di Leclerc e Hamilton che non hanno chance per recuperare

50° giro - Russell +5"8 Antonelli +15"2 Leclerc +18"3 Hamilton +53"2 Norris +54"0 Verstappen poi Bearman Lindblad Bortoleto Gasly Ocon Albon Lawson Colapinto Sainz Perez

50° giro di 58 - La strategia di un solo pit-stop, o meglio, di aver ritardato la sosta adottata dalla Ferrari non sembra pagare

10 giri al termine, Russell e Antonelli proseguono girando sull'1'23", Hamilton e Leclerc 1'22"6 e si trovano a 14"8 e 18"5 da Russell

47° giro di 58 - Verstappen è sempre più vicino a Norris, ai box Sainz

Ritirato Stroll con la seconda Aston Martin, Russell ha doppiato anche Gasly e Ocon

45° giro di 58 - Le gomme delle due Mercedes, cambiate al giro 13, non hanno per ora segni di cedimento e sia Russell sia Antonelli girano sugli stessi tempi dei due ferraristi

Verstappen rientra sesto dietro a Norris e davanti a Bearman

42° giro - Pit-stop (secondo) per Verstappen che monta gomme hard

41° giro - Russell +6"5 Antonelli +16" Leclerc +21"7 Hamilton +37"4 Verstappen +53"6 Norris poi Bearman Lindblad Bortoleto Gasly Ocon, a 1 giro Albon Lawson Colapinto Sainz Perez (a 2 giri)

40° giro - Norris passa Lindblad per il sesto posto. Lindblad si ritrova a battagliare con Bearman

Continua il duello tra Gasly e Ocon, quest'ultimo riesce a superare l'Alpine, ma poi perde due posizioni risuperato da Gasly e anche da Bortoleto

36° giro - Russell spinge forte ed ha un vantaggio di 6"3 su Antonelli, 14"9 su Leclerc, 22"1 su Hamilton che a sua volta ha 9"7 di vantaggio su Verstappen

35° giro - Norris ai box per un secondo cambio gomme, riprende con le medie

Perez perde un pezzo della sua Cadillac, Virtual Safety Car. I commissari recuperano il detrito e la gara riprende subito

34° giro - Verstappen si avvicina sensibilmente a Norris, ai box Bortoleto che aveva percorso appena 14 giri con le hard e rimonta le hard

30° giro - Ora che tutti hanno cambiato le Pirelli con cui erano partiti, Russell comanda con 6"8 su Antonelli, 14"8 Leclerc, 21"7 Hamilton, 25"9 Norris, 28"8 Verstappen, 39"7 Lindblad, 40"8 Bearman, 46" Bortoleto, 50"5 Gasly, 51"3 Ocon poi Albon Sainz Lawson, doppiati ci sono Colapinto Perez e Stroll che stoicamente prosegue con la Aston Martin "vibrante"

29° giro di 58 - A metà gara, Hamilton prende la via dei box e monta gomme hard. Ora la sfida sarà capire se Russell riuscirà a terminare la gara con le gomme hard montate al giro 13

28° giro - Hamilton, ancora non si ferma e Russell lo supera con facilità

27° giro - Hamilton prosegue ancora con le medie, ma Russell è molto più veloce con le hard e praticamente gli è in scia

26° giro - Leclerc ai box per il cambio gomme, monta le hard e rientra al quarto posto

Contatto per il decimo posto tra Gasly e Ocon, entrambi procedono... come al solito i due galletti francesi non si amano molto

24° giro - Russell guadagna 1" e si porta a 6" da Leclerc

21° giro - Leclerc comanda su Hamilton, staccato di 1"4, Russell è terzo a 7"1 poi Antonelli a 13"8, Norris a 27" è quinto, a 32"5 c'è Verstappen seguito da Lindblad Bearman Bortoleto Gasly Ocon Sainz Albon Lawson Colapinto Perez Stroll

Duello Lindblad-Verstappen per il sesto posto, alla fine l'olandese passa il debuttante della Racing Bulls

Bandiera verde, stranamente le due Ferrari proseguono con le gomme medie che hanno fin dal via, Leclerc e Hamilton sono gli unici a non averle cambiate

19° giro - Ai box Lindblad Verstappen Bearman Bortoleto. Tutti montano gomme hard, come chi si era fermato precedentemente

Ferma nel tratto finale la Cadillac di Bottas, di nuovo Virtual Safety Car

Si prendono a ruotate Perez e Lawson in lotta per il 14esimo posto

17° giro - Antonelli supera Lindblad per il quarto posto, l'inglese non si è ancora fermato per il cambio gomme come Leclerc Hamilton Verstappen Bearman Bortoleto Perez

15° giro - Leclerc ha un vantaggio di 1"9 su Hamilton, a 11"1 c'è Russell, a 16"4 Lindblad, a 17" Antonelli poi Verstappen Bearman Bortoleto Norris Ocon

Come previsto, si ritira la Aston Martin di Alonso al giro 15 causa le forti vibrazioni derivanti dal motore Honda

Luci verdi, riprende la gara dopo il periodo di VSC

La Ferrari decide di non fermare Leclerc e Hamilton per il cambio gomme, sarà la giusta scelta?

In VSC Leclerc e Hamilton conducono poi Russell Lindblad Antonelli Verstappen Bearman Bortoleto Norris Ocon

13° giro - Virtual Safety Car - Ai box le due Mercedes che montano gomme hard. Anche Albon ai box

11° giro - Si ritira con il motore fumante Hadjar, primi cambi gomme per Norris Ocon Gasly Sainz Colapinto Stroll e Lawson

10° giro - Leclerc ha 7 decimi su Russell e 1"5 su Hamilton, Antonelli è quarto a 2"8. Perde terreno la Red Bull con Hadjar quinto a 9"4

La ricarica delle batterie comporta questi rallentamenti che forniscono l'occasione per tentare sorpassi

8° giro - Alla prima curva Russell si butta all'interno di Leclerc e arriva a ruote inchiodate, Leclerc lo affianca e lo ripassa, arriva anche Hamilton mentre sta guadagnando terreno Antonelli che ha passato Hadjar

7° giro - Alla curva 2 Russell supera Leclerc e va al comando, ma il monegasco lo riattacca e torna in prima posizione

Russell si lamenta di Leclerc, probabilmente per quanto riguarda i vari rallentamenti per la ricarica batteria

5° giro - Leclerc tiene testa a Russell, Hamilton è terzo a 2"2, Hadjar quarto a 6" seguito da Antonelli che si è liberato di Lindblad, poi Norris Ocon Gasly Bortoleto Bearman Verstappen Albon Alonso Sainz Colapinto Lawson (pessimo avvio dalla ottava posizione) Perez Bottas Stroll

3° giro - Leclerc, gran sorpasso su Russell, Hamilton si avvicina con forza, Hadjar supera Lindblad per il terzo posto, poi Norris Antonelli Ocon Gasly Bortoleto Alonso Bearman Albon Sainz Verstappen Colapinto Lawson Perez Bottas Stroll. Alla fine Hulkenberg non è partito per problemi tecnici

2° giro - Russell va a caccia di Leclerc e lo supera, Hamilton è terzo

Leclerc precede Russell e un altrettango grande Hamilton, da settimo a terzo, poi il debuttante Lindblad Hadjar (anche lui partito male) Norris Antonelli Ocon Gasly Alonso, da 17esimo a decimo

Partenza superlativa di Leclerc che dalla seconda fila passa in testa, parte male Russell secondo, malissimo Antonelli addirittura settimo

Speriamo che non si verifichino problemi al via, una delle grandi incognite delle nuove power unit

Verstappen parte dalla 20esima posizione per l'incidente nella Q1 della qualifica

Inizia il giro di formazione. Con le gomme soft Alonso e Sainz, con le hard Hulkenberg Bottas e Verstappen, tutti gli altri sono con le medie

Non ci saranno quindi 22 vetture in griglia di partenza (quest'anno vi è la novità del team Cadillac), ma 20 come accaduto negli ultimi anni. Ricordiamo l'assenza di Piastri, a muro nel giro che lo portava sullo schieramento

Hulkenberg dovrà partire dalla corsia box per una penalità in quanto aveva raggiunto lo schieramento a spinta, passando dal cancello di apertura all'inizio del muretto box. Cosa non permessa, in griglia ci si va con i propri mezzi, ovvero compiendo il giro di pista.

Hulkenberg, 11esimo in grlglia con l'Audi Sauber, partirà dalla corsia box

Grande disappunto del pubblico per l'incidente di Piastri proprio nel GP di casa, Melbourne

Sullo schieramento passeggia l'ex pilota Ferrari Eddie Irvine

I 21 piloti che parteciperanno al GP stanno per salire nelle loro monoposto. Antonelli è pronto a sfidare il compagno di squadra Russell

Buongiorno, si parte per il primo Gran Premio stagionale e subito c'è stato un colpo di scena. Nel giro di uscita dai box per andare a schierarsi in griglia di partenza, Oscar Piastri (quinto in qualifica) è clamorosamente andato a muro distruggendo la sua McLaren. Impossibile per lui partecipare alla gara.

Parte da Melbourne la stagione 2026 della Formula 1 e subito non sono mancate le polemiche. La superiorità della Mercedes, con George Russell autore della pole e Andrea Kimi Antonelli secondo, ha scioccato gli avversari. Russell ha rifilato 0"718 alla Red Bull-Ford di Isack Hadjar, un distacco enorme, mentre Charles Leclerc, quarto con la Ferrari a 0"727 ha sottolineato che non credeva di aver rimediato un simile distacco.

Le polemiche di Hamilton

Lewis Hamilton, settimo, ha tirato in ballo le polemiche emerse nei test pre campionato riguardanti la regolarità della power unit Mercedes, in particolare il rapporto di compressione che per regolamento impone un limite massimo di 16:1 per ogni cilindro del motore. Secondo le voci di paddock, la Mercedes avrebbe infranto tale limite. I controlli della Federazione avvengono a motore freddo e non a temperature elevate, e lì il costruttore tedesco sarebbe intervenuto permettendo alla power unit di agire con un rapporto di compressione superiore mentre è in azione. Che poi, a freddo, torna al 16:1.

Formula 1, calendario 2026: McLaren per confermarsi, Ferrari vuole il titolo dopo 18 anni. Programma e orari

Ecco le parole di Hamilton: "Spero non sia questo il motivo di tale differenza, spero sia solo pura potenza. Se invece il motivo è proprio dovuto al rapporto di compressione, sarò deluso che la FIA abbia permesso che fosse così. E spingerò la Ferrari a fare la stessa cosa". Ma non è finita. La ricarica della batteria porta i piloti, che cercano sempre di esprimere il massimo dalle loro monoposto, ad alzare il piede o frenare più bruscamente del solito, in precise parti del tracciato di Melbourne. Un controsenso per la F1 e difatti, la pole di Russell è di 3"4 più alta della pole dello scorso anno di Lando Norris.

Il campione del mondo Norris si è unito alle parole di Max Verstappen (che partrà dalla decima fila per incidente nel Q1) per cui si è passati dalle migliori monoposto che la F1 avesse mai avuto, cioè quelle viste fino al 2025, a quelle attuali dove il punto più importante è divenuto la ricarica delle batterie elettriche. Siamo appena al primo Gran Premio, probabilmente nel corso del campionato le cose miglioreranno, ma non è matematico e se non fosse così, ci saranno molti punti interrogativi da sbrogliare.

Intanto, appare sempre più probabile la cancellazione dei GP del Bahrain del 12 aprile e dell'Arabia Saudita del 19 aprile per la guerra in Iran. Non si sa ancora se verranno rimpiazzati (Imola e Portimao le candidate) o si deciderà di avere 22 gare e non più 24.