F1, GP Australia prove libere 2: Alonso leader prima della pioggia, Leclerc secondo

La seconda sessione libera di Melbourne è stata rovinata dalla pioggia che dopo una trentina di minuti ha iniziato a cadere con sempre maggiore intensità. Prima di ciò, è stato Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes a prendersi il primo tempo in 1'18"887, comunque più lento di un decimo di quello che rimane il miglior crono di giornata , l'1'18"790 di Max Verstappen della prima sessione. Charles Leclerc è risultato secondo con la Ferrari in 1'19"332, in linea con quello della precedente sessione quando aveva concluso quinto in 1'19"378. Verstappen con la Red Bull-Honda non aveva ancora spinto a fondo ed è terzo in 1'19"502 davanti alla Mercedes di George Russell in 1'19"672 e a Carlos Sainz, 1'19"695.

La pioggia non ha comunque fermato i piloti che si sono esibiti con le gomme rain intermedie in quanto, anche per sabato, è prevista pista bagnata (non per tutta la giornata) e anche temperature molto più basse. In queste condizioni il più veloce è stato il rookie della McLaren Oscar Piastri in 1'28"110 davanti ad Alexander Albon in 1'29"001 con la Williams. Sfortunato il suo compagno Logan Sargeant, fermo ai box per tutti i 60 minuti del turno a causa del guasto tecnico che lo ha fermato nella prima sessione.

Venerdì 31 marzo 2023, prove libere 2

1 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"887 - 13 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"332 - 10

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"502 - 12

4 - George Russell (Mercedes) - 1'19"672 - 20

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"695 - 12

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'19"725 - 12

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'20"083 - 15

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'20"176 - 20

9 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'20"194 - 19

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'20"206 - 12

11 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"220 - 18

12 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'20"312 - 22

13 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"323 - 17

14 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'20"380 - 24

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'20"470 - 22

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"579 - 15

17 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"600 - 8

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'21"182 - 18

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'21"266 - 18

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - no time - 0