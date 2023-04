GP Australia, prove libere 3: Verstappen comanda davanti ad Alonso, Ferrari in "sala di attesa"

Red Bull a due volti nel terzo turno libero del GP di Melbourne, conclusosi con la pioggia. Max Verstappen si è portato con facilità al comando nella simulazione qualifica siglando il tempo di 1'17"565, mentre Sergio Perez ha vissuto un turno da incubo compiendo svariate uscite di pista. Il messicano ha concluso sesto in 1'18"123 e nella parte iniziale della sessione è rimasto ai box per un probabile problema idraulico. Perez lamentava un bilanciamento imperfetto della sua RB19, ma forse il nervosismo ha preso il sopravvento.

Come al solito convincente la Aston Martin-Mercedes. Fernando Alonso si è piazzato secondo in 1'17"727 a soli 162 millesimi da Verstappen ed ha avuto un eccellente passo gara. Più lontano Lance Stroll in questa frazione, nono. Interessante lo spunto della Alpine-Renault che ha piazzato Esteban Ocon terzo e Pierre Gasly quinto. Riuscirà a mantenersi in queste posizioni anche in qualifica? George Russell ha portato la Mercedes in quarta posizione pur accusando qualche noia al posteriore della sua W14 mentre Lewis Hamilton è risultato ottavo.

La Ferrari ha iniziato in maniera pungente con Carlos Sainz a lungo al comando della sessione. Nella parte finale, il team italiano ha rinunciato a montare un nuovo treno di gomme soft per cercare il tempo preferendo mandare in pista i suoi due piloti con le gomme medie. Sainz è quindi settimo in classifica in 1'18"127, Charles Leclerc 13esimo in 1'18"691. Ma il potenziale per far bene almeno in qualifica sembra non mancare. La top 10 l'ha chiusa la Sauber Alfa Romeo-Ferrari con Guan Yu Zhou, autore anche di un testacoda. Non male anche la Haas-Ferrari, 11esima con Nico Hulkenberg, e la Williams-Mercedes, 12esima con Alexander Albon. Faticano McLaren-Mercedes e Alpha Tauri-Honda.

Sabato 1 aprile 2023, prove libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"585 - 24 giri

2 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'17"727 - 26

3 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'17"938 - 23

4 - George Russell (Mercedes) - 1'17"955 - 23

5 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'18"094 - 23

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"123 - 18

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"127 - 29

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"138 - 25

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"198 - 22

10 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'18"330 - 20

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'18"410 - 24

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'18"553 - 21

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"691 - 28

14 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'18"713 - 21

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"809 - 24

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"901 - 22

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'18"947 - 20

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'19"056 - 26

19 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"092 - 23

20 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"146 - 12